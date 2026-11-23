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O canal oficial do Real Madrid intensificou os ataques ao árbitro Alejandro Hernández Hernández, que apitou o duelo entre Barcelona e Villarreal, acusando-o de fazer vista grossa para decisões de arbitragem decisivas que contribuíram para a vitória do time catalão. Em seguida, o canal lançou uma acusação irônica contra o árbitro e o seu auxiliar no VAR, relembrando o polêmico caso Negreira.

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O ataque do canal veio após a vitória do Barcelona sobre o Villarreal por 3 a 2, na noite de domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, em uma partida na qual os donos da casa transformaram uma desvantagem de dois gols em vitória, em meio a reclamações sobre várias decisões da arbitragem.

O canal exibiu vários lances que considerou polêmicos. O principal deles foi a finalização do português João Cancelo, que bateu no travessão e saiu do campo, antes de o árbitro marcar escanteio para o Barcelona. O time catalão aproveitou a cobrança, e Gerard Martín diminuiu o placar aos 57 minutos.

Para o canal do Real Madrid, a decisão correta seria marcar tiro de meta a favor do Villarreal. A emissora criticou a ausência de intervenção do VAR para revisar o lance, sobretudo porque o escanteio resultou em um gol que recolocou o Barcelona na partida e ajudou a mudar o rumo do jogo.

As críticas do canal não pararam por aí. A emissora destacou outro lance, nos acréscimos, após um toque de mão de Gerard Martín dentro da área do Barcelona, em disputa com um jogador do Villarreal, e considerou que a jogada exigia a marcação de pênalti. O canal também criticou diretamente Hernández Hernández e o árbitro de vídeo, Cuadra Fernández, por não terem revisado o lance.

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Ao comentar o lance, o canal afirmou: “Aos 93 minutos, houve um toque de mão de Gerard Martín dentro da área do Barcelona, e parece claro para todos. O árbitro Hernández Hernández estava perto da jogada, mas o árbitro de vídeo também não interveio para alertá-lo”. Em seguida, classificou os dois lances como decisivos para a vitória do Barcelona.

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O canal do Real Madrid encerrou o ataque com uma frase irônica que relacionou os dois árbitros ao caso Negreira: “Hernández Hernández em campo e Cuadra Fernández no VAR: dois árbitros da era Negreira”, em um novo capítulo da polêmica de arbitragem que envolve os jogos do Barcelona.

Dentro de campo, o Villarreal começou o confronto com força e surpreendeu os donos da casa com dois gols logo no início, marcados por Tajon Buchanan aos cinco minutos e por Tani Oluwaseyi aos sete, colocando o time catalão sob pressão desde cedo.

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O Barcelona, porém, reagiu no segundo tempo. Gerard Martín diminuiu aos 57 minutos, e Fermín López empatou quatro minutos depois, antes de o zagueiro do Villarreal Pau Navarro marcar contra aos 67, completando a virada para a vitória do Barcelona por 3 a 2.

Com o resultado, o Barcelona chegou a 36 pontos e consolidou a liderança do Campeonato Espanhol após 13 jogos, enquanto o Real Madrid seguiu na segunda colocação, com 33 pontos, três a menos que o seu tradicional rival, mantendo viva a disputa direta entre os dois times pelo título.