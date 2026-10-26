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Vídeo: direto de Londres, mensagem de apoio a Harry Kane antes dos momentos decisivos

Bayern de Munique
H. Kane
L. Diaz
Alemanha
England
Colômbia

O sonho da Bola de Ouro ronda o capitão da Inglaterra

Harry Kane recebeu um novo apoio de dentro do Bayern de Munique antes da cerimônia da Bola de Ouro, depois que seu companheiro colombiano Luis Díaz o apontou como favorito para vencer o prêmio, durante a chegada da delegação do clube alemão a Londres.

Ao ser questionado sobre qual jogador considerava o mais cotado para conquistar a "Bola de Ouro", a resposta de Díaz veio rápida e categórica: "O favorito? Harry, sempre Harry", de acordo com um vídeo publicado pela conta do programa "El Chiringuito" no X.

Kane e Díaz chegaram à capital britânica acompanhados de alguns astros do Bayern de Munique, entre eles Michael Olise, Dayot Upamecano, Lennart Karl e Klara Bühl.

O apoio ao atacante inglês não se limita aos seus companheiros de equipe, já que também participam da delegação do Bayern que viajou a Londres para a cerimônia o presidente do clube, Herbert Hainer, e o diretor-executivo, Jan-Christian Dreesen, em meio à confiança dentro do clube na capacidade de Kane de se sagrar campeão.

Em caso de vitória no prêmio, Kane se tornará o primeiro jogador do Bayern de Munique a conquistar a Bola de Ouro desde Karl-Heinz Rummenigge em 1981.

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