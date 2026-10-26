Vídeo: direto de Londres, mensagem de apoio a Harry Kane antes dos momentos decisivos

Harry Kane recebeu um novo apoio de dentro do Bayern de Munique antes da cerimônia da Bola de Ouro, depois que seu companheiro colombiano Luis Díaz o apontou como favorito para vencer o prêmio, durante a chegada da delegação do clube alemão a Londres.
Ao ser questionado sobre qual jogador considerava o mais cotado para conquistar a "Bola de Ouro", a resposta de Díaz veio rápida e categórica: "O favorito? Harry, sempre Harry", de acordo com um vídeo publicado pela conta do programa "El Chiringuito" no X.
Kane e Díaz chegaram à capital britânica acompanhados de alguns astros do Bayern de Munique, entre eles Michael Olise, Dayot Upamecano, Lennart Karl e Klara Bühl.
O apoio ao atacante inglês não se limita aos seus companheiros de equipe, já que também participam da delegação do Bayern que viajou a Londres para a cerimônia o presidente do clube, Herbert Hainer, e o diretor-executivo, Jan-Christian Dreesen, em meio à confiança dentro do clube na capacidade de Kane de se sagrar campeão.
Em caso de vitória no prêmio, Kane se tornará o primeiro jogador do Bayern de Munique a conquistar a Bola de Ouro desde Karl-Heinz Rummenigge em 1981.