O goleiro ucraniano Andriy Lunin, do Real Madrid, salvou um gol certo na partida do clássico contra o Barcelona, no estádio Camp Nou, na noite de domingo, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.
O Real Madrid abriu o placar primeiro, com Kylian Mbappé aos 41 minutos, e Raphinha empatou para o Barcelona aos 61 minutos, levando o clássico de volta ao ponto de partida.
Aos 65 minutos, Lunin salvou o gol do Real Madrid do segundo tento, com uma defesa espetacular em uma cabeçada de Pau Cubarsí após um escanteio, que veio logo depois do primeiro gol da equipe catalã.
Vale lembrar que Lunin disputa a primeira partida pelo Real Madrid nesta temporada, diante do corte do goleiro titular Thibaut Courtois na manhã deste domingo, por conta de uma gripe repentina.
Lunin está no Real Madrid desde 2018 e já se destacou em diversos confrontos com a equipe merengue.