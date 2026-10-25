O ucraniano Andriy Lunin, goleiro do Real Madrid, defendeu um gol certo no confronto do Clássico contra o Barcelona, no estádio Camp Nou, na noite de domingo, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.
O Real Madrid abriu o placar primeiro, com Kylian Mbappé aos 41 minutos, e Raphinha empatou para o Barcelona aos 61 minutos, zerando novamente o Clássico.
E aos 65 minutos, Lunin salvou o Real Madrid do segundo gol, com uma defesa espetacular em uma cabeçada de Gerard Martín após um escanteio, que veio logo depois do primeiro gol da equipe catalã.
Vale lembrar que Lunin disputa a primeira partida pelo Real Madrid nesta temporada, diante do corte do goleiro titular Thibaut Courtois na manhã deste domingo, por causa de uma gripe repentina.
Lunin está no Real Madrid desde 2018 e já brilhou em diversos confrontos com a equipe merengue.