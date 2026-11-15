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A seleção inglesa conquistou uma vitória emocionante sobre a espanhola pelo placar de 3 a 2, na noite de domingo, na partida que as reuniu no estádio Metropolitano, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, depois de resistir à investida ofensiva dos donos da casa nos minutos finais, apesar de ter terminado o confronto com dez jogadores.

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Os gols da seleção inglesa foram marcados por Harry Kane, aos 45 minutos, de pênalti, Ezri Konsa, aos 53 minutos, e Ben White, aos 57 minutos, enquanto Mikel Oyarzabal fez o primeiro gol da Espanha de pênalti, aos 65 minutos, e Nico Williams acrescentou o segundo, aos 75 minutos. A partida teve ainda a expulsão de Elliot Anderson, aos 64 minutos.

Com essa vitória, a seleção da Inglaterra elevou sua pontuação para 15 pontos, tomando a liderança do grupo da Espanha, que tem a mesma pontuação, beneficiando-se da vantagem no saldo de gols, encerrando a fase de grupos na primeira colocação depois de transformar sua derrota diante da seleção espanhola no confronto da primeira rodada em uma preciosa vitória no jogo de volta.

A seleção inglesa impôs sua superioridade desde o início da partida e apresentou uma atuação forte sob o comando de Thomas Tuchel, após dominar o andamento do jogo e lançar ataques sucessivos sobre o gol dos donos da casa, enquanto a seleção espanhola sofreu um golpe precoce aos 21 minutos com a lesão de Marc Pubill, dando lugar a Pedro Porro.

O domínio inglês continuou durante o primeiro tempo, com o desperdício de mais de uma oportunidade de gol, antes de Harry Kane conquistar um pênalti aos 45 minutos, após ser derrubado por Pau Cubarsí dentro da área. O capitão da Inglaterra encarregou-se da cobrança com sucesso e deu a seu time a vantagem por 1 a 0, corrigindo seu erro no jogo de ida, quando desperdiçou um pênalti durante a derrota de sua seleção por 3 a 2 no estádio de Wembley.

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Com o início do segundo tempo, Luis de la Fuente fez três substituições de uma só vez, colocando Dean Huijsen, Pedri e Fermín López nos lugares de Cubarsí, Fabián Ruiz e Mikel Merino, mas as alterações não interromperam a superioridade inglesa, que manteve a pressão e conseguiu marcar dois gols consecutivos em quatro minutos.

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O segundo gol veio aos 53 minutos, por meio de Ezri Konsa, que desviou de cabeça para as redes, sem marcação, um escanteio cobrado por Declan Rice, antes de Ben White acrescentar o terceiro aos 57 minutos, depois de a seleção inglesa partir em um rápido contra-ataque no qual a bola chegou a Jude Bellingham, que a passou para White, que concluiu a jogada com sucesso.

Mas o confronto virou aos 64 minutos, após Lamine Yamal roubar a bola de Jarell Quansah e arrancar em direção à área, sendo derrubado por Elliot Anderson, que recebeu cartão vermelho, com a marcação de um pênalti para a Espanha, convertido por Mikel Oyarzabal com sucesso aos 65 minutos, iniciando a reação dos donos da casa e transformando a partida em uma pressão ofensiva contínua sobre o gol da Inglaterra.

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A seleção espanhola aproveitou a vantagem numérica e manteve seus ataques até que o reserva Nico Williams conseguiu marcar o segundo gol aos 75 minutos, após completar um passe de Lamine Yamal com um único toque dentro da área, deixando o placar em 3 a 2, o que levou Tuchel a reforçar sua defesa e fazer substituições para manter a vantagem, antes de a Inglaterra, comandada pelo goleiro James Trafford, conseguir resistir às tentativas espanholas até o apito final.