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O jogo entre Real Madrid e PSV teve um momento curioso, que envolveu indiretamente o português José Mourinho, técnico do clube merengue. Das arquibancadas próximas à comissão técnica do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu, o artista Ramez Galal fez um apelo bem-humorado ao treinador, convidando-o a deixar o time espanhol para assumir o comando do Al Ahly, do Egito.

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Ramez aproveitou sua presença na arquibancada, perto do banco da comissão técnica do Real, para se dirigir ao treinador português: "Mourinho, o Al Ahly quer você, Mourinho! O Essam Serag vai vir amanhã para fechar o acordo com você", em referência ao chefe do departamento de contratações do Al Ahly.

O artista egípcio continuou com o convite em tom de brincadeira: "Deixe o Real Madrid e venha treinar o Al Ahly. O Ammouta saiu, e o Yassin Mansour vai te dar uma mansão de presente", referindo-se ao vice-presidente do Al Ahly, responsável pelo futebol ao lado do conselheiro Sayed Abdel Hafiz.

Ramez Galal publicou em seu perfil no Instagram vários vídeos gravados no estádio durante o monólogo dirigido a Mourinho. Em um deles, escreveu na legenda, em tom irônico: "Mandamos o contrato para o Mourinho?". O vídeo repercutiu entre os seguidores, já que a brincadeira tem relação com as recentes mudanças no comando técnico do Al Ahly.

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Em outro vídeo, depois de um dos gols de Mbappé, ele escreveu: "Levem o Benjdida emprestado e nos deem o Mbappé em venda definitiva".

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O convite de Ramez chega em um momento em que o Al Ahly procura um novo treinador, depois que o clube anunciou a saída do técnico marroquino Hussein Ammouta e de sua comissão técnica, agradecendo pelos serviços prestados, após a derrota por 2 a 0 para o Pyramids pelo Campeonato Egípcio, a primeira do time em todas as competições nesta temporada.

A decisão de demitir Ammouta foi tomada com base em uma proposta apresentada por Yassin Mansour, vice-presidente do clube, e por Sayed Abdel Hafiz, conselheiro responsável pelo futebol. A diretoria encarregou os dois de apresentar nomes para suceder o técnico marroquino nas horas seguintes ao anúncio da decisão.

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Nesta quarta-feira, o Al Ahly nomeou o egípcio Sami Qamsan como interino no lugar de Ammouta até a contratação de um novo treinador estrangeiro. O time caiu para o terceiro lugar na classificação do Campeonato Egípcio, estacionado nos 20 pontos, sete atrás do líder Pyramids e dois atrás do vice-líder Zamalek.

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Do outro lado, Mourinho comandava o Real Madrid contra o PSV, da Holanda, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. A partida teve uma forte reação do time espanhol, que foi para o intervalo perdendo por 1 a 0, com gol de pênalti do experiente croata Ivan Perišić aos 32 minutos.

O Real Madrid virou o jogo no segundo tempo: Federico Valverde empatou aos 50 minutos, Jude Bellingham marcou o segundo aos 60, e Kylian Mbappé ampliou com dois gols, aos 64 e aos 84. Vinícius Júnior fechou a goleada aos 87, e o clube merengue venceu por 5 a 1.

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