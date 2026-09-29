Anthony Gordon, astro do Barcelona, colocou a seleção de seu país, a Inglaterra, em vantagem diante da República Tcheca, ao marcar o primeiro gol aos 47 minutos da partida que reuniu as duas seleções na noite de terça-feira, pela segunda rodada da Liga das Nações da Europa.

O gol saiu no início do segundo tempo, depois que Gordon completou um cruzamento primoroso de Trent Alexander-Arnold, astro do Real Madrid, com uma cabeçada precisa no sentido contrário ao do goleiro tcheco, dando a vantagem à Inglaterra na partida.

Gordon segue em grande fase com a seleção da Inglaterra, depois de ter marcado também na partida passada contra a Espanha, pela primeira rodada da Liga das Nações da Europa, que terminou com vitória da La Roja pelo placar de 3 a 2, confirmando sua presença ofensiva na seleção inglesa no período atual.

A seleção inglesa impôs seu domínio sobre o andamento da partida de forma quase total, aproveitando a inferioridade numérica da República Tcheca após a expulsão de Pavel Šulc aos 25 minutos, o que obrigou os donos da casa a recuar para suas áreas, em meio à posse de bola e à pressão contínua dos jogadores da Inglaterra.

O gol carrega um caráter especial por ter reunido dois jogadores que pertencem aos dois grandes clubes do futebol espanhol, já que Gordon se transferiu para o Barcelona no início da temporada atual, vindo do Newcastle, enquanto Alexander-Arnold joga pelo Real Madrid desde sua transferência para o clube merengue na temporada retrasada, vindo do Liverpool.







