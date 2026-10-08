Vídeo: Cristiano zomba de analista inglês: pare de injetar botox, você parece uma maçã

Cristiano Ronaldo, estrela do Al-Nassr da Arábia Saudita, ironizou Simon Jordan, analista esportivo e ex-presidente do Crystal Palace, em resposta às críticas que este lhe dirigiu após sua saída da concentração de Portugal em meio a um desentendimento com o treinador Jorge Jesus.

O jornal "Daily Mail" afirmou que o célebre comunicador Piers Morgan garantiu que Cristiano Ronaldo dirigiu uma crítica mordaz a Simon Jordan depois de os dois apresentadores entrarem em uma troca de farpas na mídia a respeito do craque português, na qual Jordan descreveu o apresentador do programa "Football Uncensored" como alguém que pratica "bajulação" por conta de seu apoio ao astro.

Morgan, conhecido por torcer pelo Arsenal, colocou-se no centro de uma polêmica acalorada em torno da saída repentina de Ronaldo da concentração da seleção portuguesa e do comunicado posterior, de 1996 palavras, no qual explica seu ponto de vista.

A insatisfação de Ronaldo decorre do que ele considera "promessas falsas" do treinador Jorge Jesus.

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Embate entre Morgan e Jordan

Morgan defendeu com veemência a postura de Ronaldo e entrou em confronto com Jordan na talkSPORT, na manhã de ontem, depois de ter sido acusado — assim como Jesus — de não demonstrar respeito suficiente ao jogador de 41 anos por sua estatura no esporte.

Naquela noite, durante seu próprio programa "Football Uncensored", Morgan compartilhou com o convidado Jason Candy que havia enviado o vídeo da troca de farpas ao próprio Ronaldo.

Morgan disse em voz alta, provocando o riso de Candy: "Cristiano mandou uma mensagem de texto dizendo: aquele cara loiro, diga a ele para parar de usar botox. Ele parece uma maçã".

E acrescentou: "Notícia de última hora direto de Cristiano Ronaldo. Você é uma maçã".

Morgan completou: "Que maçã loira de rosto suspeitosamente liso você é".

E quando seu colega de estúdio Richard Keys interveio dizendo que Jordan talvez não estivesse muito satisfeito em ser chamado de "aquele cara loiro", Morgan, de 61 anos, disse em tom de brincadeira que Jordan, de 59 anos, "era loiro natural havia cerca de 20 anos".

Ataque de Jordan a Ronaldo e Morgan

Jordan provocou a ira de Morgan ao dizer que estava se referindo à sua entrevista com Ronaldo em 2022 — que levou à sua controversa saída do Manchester United — como uma "relação amorosa bajuladora e artificial".

Em seguida, analisou o próprio comportamento de Ronaldo no desentendimento com Jesus e perguntou a Morgan: "No seu entender, de forma geral, será que o denominador comum dos desentendimentos pode ser algum comportamento de Ronaldo? Existe essa possibilidade na sua mente equilibrada, incerta e bajuladora em relação a Ronaldo?".

E quando Morgan continuou a protestar, Jordan acrescentou: "Com toda a sua vasta experiência na gestão de jogadores e seu entendimento das dinâmicas que acontecem nos bastidores, você não consegue nem enxergar além da ponta do seu nariz que pode haver um denominador comum quando os problemas acontecem. Esse denominador pode ser o comportamento de Ronaldo".

Então Jordan chamou Morgan de "idiota" depois de o ex-editor-chefe do jornal "Daily Mirror" tê-lo acusado de não ter a experiência necessária para comentar, por não possuir nenhuma experiência prévia nessa área.

Em seguida, Morgan esclareceu que apoiou a decisão de Ronaldo de sair e seu comunicado por "orgulho".

Morgan afirmou: "Tenho orgulho dele por ter se defendido. Acho que, na vida, você deve se defender não apenas quando é desrespeitado, mas também quando seu chefe no trabalho mente para você".

E apontou: "É evidente que ele está se aproximando do fim de sua carreira, tem consciência de seu legado e quer encerrá-la de forma digna. A única coisa que percebi em todos os anos em que o conheço é que você precisa ser franco com ele, e precisa respeitá-lo".







