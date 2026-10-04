O avião particular de Cristiano Ronaldo já decolou com destino a Riade, capital da Arábia Saudita, após a saída do capitão da seleção portuguesa da concentração de seu país, em um desdobramento que levantou amplos questionamentos antes do confronto diante da Noruega pela Liga das Nações da Europa.

Ronaldo havia deixado a concentração da seleção portuguesa irritado, e afirmou por meio de suas contas nas redes sociais que sua decisão veio após a entrevista coletiva do técnico Jorge Jesus, e na sequência de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

O craque de Portugal garantiu que aguarda o momento certo para esclarecer os fatos diante do público português, e explicar os motivos que o levaram a deixar a concentração da seleção, sem revelar mais detalhes no momento.

Espera-se que o jogador internacional português chegue à capital saudita pouco antes do início da partida entre Portugal e Noruega, marcada para a noite deste domingo, pela quarta rodada da Liga das Nações da Europa.

O confronto diante da Noruega será a segunda partida que a seleção portuguesa disputa desde a saída de Ronaldo da concentração, depois de o time ter conseguido vencer a Dinamarca por 4 a 2 na última quinta-feira.