A comissão técnica de arbitragem da Federação Espanhola de Futebol encerrou a polêmica em torno dos dois principais lances da partida do clássico entre o Barcelona e o seu visitante Real Madrid, realizada no último domingo.

O Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1 na partida disputada no estádio Camp Nou.

Durante o confronto, o Real Madrid pediu a expulsão de João Cancelo após a sua entrada em Yan Diomande, além de um pênalti por toque de mão em Alejandro Baldé.

No programa "Tempo de Revisão", a comissão técnica de arbitragem analisou as decisões do árbitro na partida do clássico.

Segundo a comissão técnica de arbitragem, a decisão do árbitro Martínez Munuera no primeiro lance foi correta, tendo sido ouvido dizer "ele está em posição natural, a mão dele está para baixo em posição natural" após ver a bola bater no braço de Baldé.

A comissão confirmou no vídeo que "a bola bateu no braço do defensor de forma acidental e a decisão do árbitro está correta".

No segundo caso, a comissão discordou da decisão do árbitro, afirmando que ele deveria ter advertido Cancelo após a sua entrada na perna de Diomande.

A comissão técnica de arbitragem entende que "Cancelo atingiu a perna de Diomande de forma parcial, e não há força excessiva nem violência excessiva", interpretando o lance como uma "entrada imprudente".

Vale lembrar que o árbitro não marcou falta após a entrada de João Cancelo em Diomande, apesar de este último ter caído em razão de dores musculares.