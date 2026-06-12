A seleção da Coreia do Sul conquistou uma vitória emocionante sobre a República Tcheca por 2 a 1, na partida que as colocou frente a frente na primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026.

Com essa vitória, a seleção sul-coreana conquistou seus primeiros 3 pontos no Grupo A, que também viu o México vencer a África do Sul por 2 a 0 na partida de abertura.

O primeiro tempo foi marcado por uma ligeira superioridade da seleção sul-coreana, que criou várias chances perigosas, mas o goleiro Matěj Kovář brilhou ao defender as tentativas de Son Heung-min, Kang In Lee e Hwang In-beom. Son ainda desperdiçou uma chance importante, e a primeira parte do jogo terminou empatada em 0 a 0.

Aos 59 minutos, a seleção tcheca surpreendeu o adversário com o gol da vantagem, marcado por Ladislav Krejčí, que aproveitou um lançamento espetacular de Vladimir Souval dentro da área, subiu acima de todos e cabeceou a bola para o fundo da rede.

Apesar do gol sofrido, a seleção coreana continuou pressionando em busca do empate, e Hwang In-beom conseguiu igualar o placar aos 67 minutos, após receber a bola dentro da área e chutar com uma finalização técnica brilhante por cima do goleiro Kovar, que havia saído do gol.



A emoção atingiu o auge nos minutos finais, quando Tomas Soucek marcou um gol para a República Tcheca aos 77 minutos com uma cabeçada forte, mas o árbitro egípcio Amin Omar interrompeu as comemorações após consultar o VAR, que revelou uma situação de impedimento na construção do ataque, levando à anulação do gol.

A República Tcheca ainda não havia se recuperado do choque da decisão arbitral, e os coreanos aproveitaram rapidamente o ímpeto: Hwang In-beom cruzou com precisão aos 80 minutos, e o substituto Oh Hyeon-gyu completou de primeira para o fundo da rede, marcando o gol da vitória que garantiu os três pontos à sua seleção.



A seleção tcheca tentou se recuperar nos minutos restantes, e Adam Hlůzek e, em seguida, Michal Sadlík quase empataram, mas o brilhante goleiro Kim Seung-gyu impediu isso, e o árbitro Amin Omar apitou o fim da partida, anunciando a vitória da Coreia do Sul por 2 a 1.