Em uma noite de Copa do Mundo repleta de drama, a seleção dos Estados Unidos se saiu muito bem no confronto contra a Austrália, que venceu por 2 a 0, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Com essa vitória, a seleção dos Estados Unidos garantiu oficialmente sua classificação para as oitavas de final, após golear o Paraguai por 4 a 1 na primeira rodada, liderando o grupo com 6 pontos.

Já a Austrália havia derrotado a Turquia por 2 a 0 na estreia, antes de ser derrotada pelos Estados Unidos, ficando em segundo lugar no grupo com apenas 3 pontos.

A seleção dos Estados Unidos aproveitou mais um gol contra para abrir vantagem sobre a Austrália por 1 a 0, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O gol aconteceu aos 11 minutos, quando um jogador americano cruzou da direita; o zagueiro australiano Cameron Burgess não conseguiu afastar a bola e acabou desviando-a acidentalmente para dentro do próprio gol, dando a vantagem aos anfitriões (1 a 0).

De acordo com a rede francesa “Stats Foot”, a seleção americana elevou seu total para 5 gols marcados acidentalmente pelos adversários em seu próprio gol ao longo de sua história nas Copas do Mundo, ocupando assim o segundo lugar na lista das seleções que mais se beneficiaram dos erros defensivos de seus adversários na história do Mundial.

Em momentos dramáticos que geraram tensão dentro do campo e nas arquibancadas, a seleção americana conseguiu marcar seu segundo gol contra a Austrália. A jogada começou com a anulação imediata do gol marcado por Alex Freeman pelo árbitro assistente por motivo de impedimento, o que provocou protestos dos jogadores e da comissão técnica americana... No entanto, o árbitro alemão Felix Zwayer não hesitou em recorrer à tecnologia de vídeo (VAR) para analisar a jogada com precisão.

Após minutos de espera de tirar o fôlego, as imagens comprovaram claramente que a bola chegou ao jogador americano Alex Freeman após bater em um zagueiro australiano, o que anula a situação de impedimento de acordo com as regras do jogo. O árbitro então validou oficialmente o gol, em meio à enorme alegria da torcida americana e dos jogadores, que viveram momentos de intensa expectativa.

Com esse gol, a seleção americana consolidou sua posição na partida e manteve vivas suas esperanças de passar da fase de grupos diante dos olhos do mundo, em uma Copa do Mundo disputada em seu próprio território, no Canadá e no México.

O segundo tempo foi marcado por uma troca de domínio no meio-campo, sem jogadas decisivas para o resultado da partida, mantendo a vantagem da seleção americana e aproximando-a da classificação.

Além disso, nos últimos minutos da partida, o árbitro distribuiu vários cartões amarelos: Folarin Folarin, da Austrália, recebeu um cartão dos Estados Unidos, enquanto Harry Sutar e Jacob Italianano, da Austrália, também foram punidos.