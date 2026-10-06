A seleção da Espanha arrancou uma vitória dramática diante da anfitriã Croácia, pelo placar de 2 a 1, no confronto que reuniu as duas equipes nesta noite, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

A Espanha manteve o aproveitamento perfeito após conquistar a quarta vitória consecutiva, chegando a 12 pontos na liderança, e já garantiu sua vaga nas quartas de final.

Já a Croácia estacionou nos 3 pontos, na terceira colocação, com apenas 3 pontos.

A Croácia abriu o placar aos 18 minutos com Ivan Perišić, quando o experiente atacante aproveitou um rebote de Unai Simón e balançou as redes.









O gol veio em meio ao sofrimento da seleção espanhola, que encontrou dificuldade para achar seu ritmo, já que os croatas se empenharam ao máximo em cada ataque.

No segundo tempo, a Espanha tentou com força chegar ao empate, que veio aos 61 minutos com Mikel Merino.









O gol veio após diversos ataques, com o atacante do Arsenal colocando a bola nas redes e marcando o tento de empate para a Espanha, que dominava a posse de bola e era a mais perigosa diante do gol adversário.

Aos 78 minutos, Perišić recebeu o segundo cartão amarelo por uma falta clara em Cucurella, deixando a Croácia com dez jogadores em campo.

A Espanha aproveitou essa superioridade numérica e intensificou suas tentativas de conquistar a vitória, até que Mikel Merino marcou o seu segundo gol e o de sua equipe aos 89 minutos.







