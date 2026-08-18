O Real Madrid iniciou a nova era de José Mourinho de uma maneira incomum, depois que o clube se limitou a apresentar seu treinador português em uma cerimônia privada, longe dos torcedores e da imprensa, num passo que representa um claro rompimento com uma tradição consolidada que o clube merengue costumava adotar em suas contratações e comissões técnicas.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o Real Madrid realizou a primeira cerimônia de boas-vindas privada deste verão, tendo Mourinho como protagonista, depois que ele assinou um contrato válido até 2029. No entanto, o clube não conduziu o evento da maneira tradicional, limitando-se a exibir imagens da cerimônia de assinatura pelo seu canal de televisão, sem realizar coletiva de imprensa ou dar oportunidade à imprensa de ouvir o treinador português.

Essa abordagem faz parte de uma decisão tomada por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, de mudar a forma de apresentar os novos reforços neste verão, depois de decidir se limitar a cerimônias privadas em vez de organizar apresentações abertas aos torcedores, num precedente ao qual o clube não estava acostumado nos últimos anos.

Normalmente, as grandes contratações eram recebidas com festa dos torcedores no estádio Santiago Bernabéu, especialmente quando se tratava de nomes de nível mundial, como aconteceu com Kylian Mbappé há dois anos, quando o clube abriu as portas do estádio aos torcedores para celebrar a chegada do astro francês.

Mas desta vez, a cena não se repetirá com os novos reforços do Real Madrid, entre eles Yan Diomandé e Marc Cucurella, apesar de Diomandé ser considerado uma das principais contratações do clube neste verão e a mais cara da história da equipe, segundo os relatos, com exceção da contratação de Eden Hazard.

A diretoria de Pérez optou por aplicar a nova política desde a chegada de Mourinho, que voltou ao Real Madrid para liderar o projeto esportivo após a vitória do presidente nas últimas eleições e a realização de uma série de mudanças no elenco da equipe, tornando-se o treinador português a primeira grande figura a passar por essa nova forma de apresentação do clube.

Mourinho não fez nenhuma declaração durante a cerimônia de apresentação, e o evento também não apareceu de forma clara nas contas oficiais do Real Madrid nas redes sociais, o que levou o jornal "Sport" a descrever a ocasião como uma "apresentação fantasma", em referência à ausência da presença da imprensa e dos torcedores.

Dessa forma, a torcida do Real Madrid e a imprensa terão de esperar até sexta-feira, 21 de agosto, para ouvir Mourinho falar pela primeira vez na condição de treinador da equipe, durante a coletiva de imprensa que antecede o confronto de estreia contra o Espanyol no Campeonato Espanhol.