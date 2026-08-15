O Al Ittihad tropeçou em seu primeiro teste na Roshn Saudi League, depois de ser obrigado a disputar boa parte da partida contra o Al Khaleej com apenas 10 jogadores.
O Al Ittihad empatou com o Al Khaleej por 1 a 1, na partida que reuniu as duas equipes neste sábado, no estádio Al Inma, em Jidá, pela primeira rodada da Roshn League.
O Al Ittihad esteve perto de marcar quando conseguiu um pênalti, cobrado pelo meio-campista argelino Houssem Aouar aos 32 minutos, mas Hamed Al Shanqiti, goleiro do Al Khaleej, conseguiu defendê-lo.
Contudo, o atacante marroquino Youssef En-Nesyri compensou aquela cobrança ao marcar o gol da vantagem aos 43 minutos, depois de desviar um cruzamento do lateral-direito Ahmed Al Julaydan para dentro das redes com um belo cabeceio.
Mas o Al Khaleej começou o segundo tempo de forma muito forte, a ponto de conseguir marcar o gol de empate apenas 7 minutos após o início, mais precisamente aos 52 minutos, por meio de seu jogador Julien Domínguez, que desviou um cruzamento para dentro das redes com um cabeceio.
O gol de Domínguez surgiu de um erro fatal do zagueiro português Danilo Pereira na marcação, mas não foi o último erro.
E apenas 6 minutos depois, o zagueiro português foi expulso de forma direta, após consulta ao árbitro de vídeo, por chutar um jogador do Al Khaleej sem a bola.
O alemão Jens Vißing, técnico do Al Ittihad, foi obrigado a reduzir seu poder ofensivo, colocando Hassan Kadesh para compensar a expulsão de Pereira, em detrimento do ponta francês Moussa Diaby.
E, apesar de o Al Ittihad ter dominado a bola nos minutos seguintes, ele fracassou em marcar o gol da vitória, encerrando a partida com o empate positivo por 1 a 1.
O empate deu ao Al Ittihad e ao Al Khaleej seu primeiro ponto na nova temporada da Roshn League, deixando-os na nona e décima posições da tabela de classificação.