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imago-sport-1080559210.jpgZUMA Press Wire
Ahmed Mansy

Traduzido por

Vídeo: com 10 jogadores, o Al-Ittihad cai em seu primeiro teste na Roshan League

Al-Ittihad x Al-Kholood
Al-Ittihad
Al-Kholood
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

"O Decano" fracassa em vencer

O Al Ittihad tropeçou em seu primeiro teste na Roshn Saudi League, depois de ser obrigado a disputar boa parte da partida contra o Al Khaleej com apenas 10 jogadores.

O Al Ittihad empatou com o Al Khaleej por 1 a 1, na partida que reuniu as duas equipes neste sábado, no estádio Al Inma, em Jidá, pela primeira rodada da Roshn League.

O Al Ittihad esteve perto de marcar quando conseguiu um pênalti, cobrado pelo meio-campista argelino Houssem Aouar aos 32 minutos, mas Hamed Al Shanqiti, goleiro do Al Khaleej, conseguiu defendê-lo.

Contudo, o atacante marroquino Youssef En-Nesyri compensou aquela cobrança ao marcar o gol da vantagem aos 43 minutos, depois de desviar um cruzamento do lateral-direito Ahmed Al Julaydan para dentro das redes com um belo cabeceio.

Mas o Al Khaleej começou o segundo tempo de forma muito forte, a ponto de conseguir marcar o gol de empate apenas 7 minutos após o início, mais precisamente aos 52 minutos, por meio de seu jogador Julien Domínguez, que desviou um cruzamento para dentro das redes com um cabeceio.

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Al Najma
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Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT
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Jeddah
JED
Al-Kholood crest
Al-Kholood
ALK

O gol de Domínguez surgiu de um erro fatal do zagueiro português Danilo Pereira na marcação, mas não foi o último erro.

E apenas 6 minutos depois, o zagueiro português foi expulso de forma direta, após consulta ao árbitro de vídeo, por chutar um jogador do Al Khaleej sem a bola.

O alemão Jens Vißing, técnico do Al Ittihad, foi obrigado a reduzir seu poder ofensivo, colocando Hassan Kadesh para compensar a expulsão de Pereira, em detrimento do ponta francês Moussa Diaby.

E, apesar de o Al Ittihad ter dominado a bola nos minutos seguintes, ele fracassou em marcar o gol da vitória, encerrando a partida com o empate positivo por 1 a 1.

O empate deu ao Al Ittihad e ao Al Khaleej seu primeiro ponto na nova temporada da Roshn League, deixando-os na nona e décima posições da tabela de classificação.

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