O treinador da seleção da Turquia, Vincenzo Montella, viu-se em uma situação extremamente difícil após a pesada derrota em casa por 4 a 1 diante da seleção da Itália, na noite de segunda-feira, pela segunda rodada das disputas do Grupo 1 da Liga das Nações da Europa.

A torcida turca teve um enorme choque em seu estádio, na cidade de Bursa, após o colapso da equipe nos primeiros 27 minutos diante da Itália, que aproveitou a oportunidade e balançou as redes por três vezes, antes de completar a goleada no segundo tempo.

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A torcida turca não suportou a segunda derrota no grupo (após a derrota para a França), e sua fúria explodiu contra Montella, exigindo sua saída imediata, assim como a do presidente da Federação Turca de Futebol, e isso desde que a Itália abriu vantagem por dois gols (aos 2 e aos 22 minutos), segundo o jornalista dos canais TRTsport, Fatih Dogan.









Vincenzo Montella insiste que "não esperava" que os torcedores da Turquia reagissem com uma fúria tão intensa "depois de tudo o que esses jogadores fizeram nos últimos três anos".

O treinador italiano já vinha enfrentando fortes críticas após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, e em seguida a derrota em casa para a França por 1 a 0 na Liga das Nações da Europa.

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O site Football Italia transmitiu a declaração de Montella à rede Sky Sport Italia, na qual ele disse: "A primeira meia hora foi, com certeza, algo para se esquecer. Jogar a cada três dias neste nível exige uma concentração e uma experiência específicas que nos faltam no momento".

E prosseguiu: "Estávamos na Liga das Nações da Europa (nível C) há dois anos, e conquistamos o título (nível B) na última vez, então mostramos claramente que precisamos melhorar neste aspecto. É preciso um ajuste mental e físico a cada poucos dias, e isso não é algo fácil de aprender rapidamente".

Montella foi questionado sobre o motivo de todos esses erros graves diante da Itália no primeiro tempo, e explicou: "Com certeza, no início eles estavam mais preparados mentalmente. Estávamos descoordenados, por isso corremos mais e perdemos a confiança".

Sobre a fúria da torcida, o treinador italiano declarou: "Eles vaiaram os jogadores também após o primeiro gol, embora não merecessem isso. O clima estava ótimo antes da partida, e eu realmente não esperava essa reação tão rápida depois de tudo o que esses jogadores apresentaram nos últimos três anos".

Segundo o jornal turco Hürriyet, Montella disse sobre a possibilidade de sua renúncia: "Acredito no trabalho que realizei, e mesmo quando recebi propostas tentadoras, não fui embora. Ainda confio em nossos jogadores e os apoio".

E concluiu: "Assim como chegamos até aqui juntos, sabemos como continuar a jornada. Se houver a possibilidade de uma renúncia, conversarei com os jogadores, mas isso não está em nossa pauta".