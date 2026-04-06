Vídeo: Chizni brilha ao imitar Yamal de forma irônica... e a reação surpreendente de Lamine

A jogada entre o goleiro Wojciech Szczęsny e Lamine Yamal, do Barcelona, terminou com uma reação inesperada do talentoso ponta.

Wojciech Szczęsny ficou famoso por imitar jogadores, sejam eles seus companheiros nas equipes em que atuou ou até mesmo adversários.

A última vítima do goleiro do Barcelona foi seu companheiro Lamine Yamal, quando um vídeo se espalhou nas redes sociais mostrando Czesny imitando o jeito de andar do jovem companheiro.

Ciesny não parou de andar como Yamal, apesar da presença do companheiro à sua frente, que entendeu rapidamente a situação e fez um gesto para que o goleiro continuasse.

O experiente goleiro não respondeu a Yamal, mas continuou andando à sua maneira, em meio às risadas das pessoas ao redor, no local destinado ao estacionamento dos carros dos jogadores.

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