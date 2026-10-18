O Manchester United seguiu perdendo pontos na Premier League, após cair na armadilha do empate diante do anfitrião Leeds United por 1 a 1, neste domingo, pela sétima rodada, mantendo as dificuldades da equipe no início da atual temporada.
O Manchester United abriu o placar aos 35 minutos, com Bryan Mbeumo, que aproveitou um cruzamento rasteiro do companheiro Youri Tielemans para colocar o time na frente antes do fim do primeiro tempo.
Mas o Leeds United se recusou a desistir e conseguiu o empate no começo da segunda etapa, mais precisamente aos 51 minutos, depois que Dominic Calvert-Lewin aproveitou a bola ajeitada de cabeça por Tarik Muharemovic em uma cobrança de escanteio, estufando as redes do Manchester United e devolvendo a partida ao ponto de partida.
Nesse contexto, a rede "Squawka", especializada em estatísticas, destacou a boa fase do atacante inglês, apontando que ele marcou 18 gols na Premier League desde o início da temporada passada, tornando-se o jogador inglês com mais gols nesse período.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|19
|7
|+12
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|23
|5
|+18
|16
V
V
V
V
E
|3
|7
|5
|1
|1
|10
|5
|+5
|16
E
V
D
V
V
|4
|7
|4
|1
|2
|17
|13
|+4
|13
V
V
D
E
D
|5
|7
|3
|3
|1
|9
|8
|+1
|12
V
D
V
E
V
|6
|7
|2
|4
|1
|13
|8
|+5
|10
D
E
V
E
E
|7
|7
|2
|4
|1
|9
|6
|+3
|10
E
D
E
V
E
|8
|7
|2
|4
|1
|8
|7
|+1
|10
D
E
V
E
E
|9
|7
|2
|3
|2
|8
|7
|+1
|9
D
E
D
E
E
|10
|7
|3
|0
|4
|11
|15
|-4
|9
D
V
D
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|10
|14
|-4
|8
D
D
V
D
E
|12
|7
|2
|2
|3
|7
|11
|-4
|8
V
E
V
D
E
|13
|7
|1
|4
|2
|10
|10
|0
|7
E
E
E
D
E
|14
|7
|2
|1
|4
|9
|17
|-8
|7
D
V
E
D
V
|15
|7
|1
|3
|3
|5
|8
|-3
|6
E
D
D
V
E
|16
|7
|1
|3
|3
|9
|13
|-4
|6
V
D
D
E
E
|17
|6
|2
|0
|4
|5
|11
|-6
|6
V
V
D
D
D
|18
|7
|1
|2
|4
|7
|10
|-3
|5
V
D
E
E
D
|19
|7
|1
|1
|5
|6
|14
|-8
|4
D
D
D
D
E
|20
|6
|0
|3
|3
|3
|9
|-6
|3
E
D
E
E
D