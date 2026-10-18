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Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Vídeo: Calvert-Lewin supera as estrelas da Inglaterra com número excepcional sobre as ruínas do Manchester United

Leeds x Manchester United
Leeds
Manchester United
Premier League
D. Calvert-Lewin
England

18 gols que mudam o jogo

O Manchester United seguiu perdendo pontos na Premier League, após cair na armadilha do empate diante do anfitrião Leeds United por 1 a 1, neste domingo, pela sétima rodada, mantendo as dificuldades da equipe no início da atual temporada.

O Manchester United abriu o placar aos 35 minutos, com Bryan Mbeumo, que aproveitou um cruzamento rasteiro do companheiro Youri Tielemans para colocar o time na frente antes do fim do primeiro tempo.

Mas o Leeds United se recusou a desistir e conseguiu o empate no começo da segunda etapa, mais precisamente aos 51 minutos, depois que Dominic Calvert-Lewin aproveitou a bola ajeitada de cabeça por Tarik Muharemovic em uma cobrança de escanteio, estufando as redes do Manchester United e devolvendo a partida ao ponto de partida.

Nesse contexto, a rede "Squawka", especializada em estatísticas, destacou a boa fase do atacante inglês, apontando que ele marcou 18 gols na Premier League desde o início da temporada passada, tornando-se o jogador inglês com mais gols nesse período.

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
E
3
ArsenalArsenalARS
7511105+516
E
V
D
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
E
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
E
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
E
V
E
E
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
E
D
E
V
E
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
E
V
E
E
9
HullHullHUL
723287+19
D
E
D
E
E
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
E
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
E
V
D
E
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
E
E
E
D
E
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
E
D
V
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
713358-36
E
D
D
V
E
16
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
E
E
17
CoventryCoventryCOV
6204511-66
V
V
D
D
D
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
E
E
D
19
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
E
20
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
E
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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