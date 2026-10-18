O Manchester United seguiu perdendo pontos na Premier League, após cair na armadilha do empate diante do anfitrião Leeds United por 1 a 1, neste domingo, pela sétima rodada, mantendo as dificuldades da equipe no início da atual temporada.

O Manchester United abriu o placar aos 35 minutos, com Bryan Mbeumo, que aproveitou um cruzamento rasteiro do companheiro Youri Tielemans para colocar o time na frente antes do fim do primeiro tempo.

Mas o Leeds United se recusou a desistir e conseguiu o empate no começo da segunda etapa, mais precisamente aos 51 minutos, depois que Dominic Calvert-Lewin aproveitou a bola ajeitada de cabeça por Tarik Muharemovic em uma cobrança de escanteio, estufando as redes do Manchester United e devolvendo a partida ao ponto de partida.

Nesse contexto, a rede "Squawka", especializada em estatísticas, destacou a boa fase do atacante inglês, apontando que ele marcou 18 gols na Premier League desde o início da temporada passada, tornando-se o jogador inglês com mais gols nesse período.