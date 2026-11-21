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O marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, elogiou a Saudi Pro League e afirmou que o campeonato se assemelha ao Campeonato Espanhol, "LaLiga", onde passou a maior parte da carreira antes de se transferir para o Al-Hilal.

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O Al-Hilal realizou uma entrevista coletiva especial, na qual recebeu 20 crianças no Centro Esportivo Al-Majdiya. Elas fizeram algumas perguntas a Yassine Bounou e ao companheiro de equipe, o meio-campista saudita Mohamed Kanno.

Nas declarações, parte das quais foi publicada pelo Al-Hilal em seu canal no "YouTube", Bono disse: "Acredito que a diferença entre a Saudi Pro League e LaLiga esteja no clima, que parece ser diferente entre a Espanha e a Arábia Saudita".

E acrescentou: "Em alguns jogos também existe uma diferença entre alguns clubes, mas, de modo geral, vejo que o Campeonato Saudita tem uma competitividade enorme, assim como o Campeonato Espanhol".

O goleiro marroquino também respondeu por que escolheu jogar no Al-Hilal, e não em outro clube da Saudi Pro League: "O Al-Hilal é o gigante da Ásia e tem uma grande história. É uma honra para mim fazer parte do elenco".

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E prosseguiu: "Fiquei muito orgulhoso de me transferir para um clube do tamanho do Al-Hilal e vestir a sua camisa. Foi uma grande honra, e senti uma grande responsabilidade. Agradeço aos meus companheiros, que me receberam bem e me fizeram sentir em casa".

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Sobre o que diferencia a torcida do Al-Hilal da dos outros clubes, Bono afirmou: "A torcida do Al-Hilal faz você sentir que não existe jogo pequeno. Eles colocam uma grande responsabilidade sobre você, e é isso que mantém o clube sempre no topo, com títulos e glórias".

O goleiro marroquino também falou sobre a melhor defesa de sua carreira e escolheu a que fez na vitória por 4 a 3 sobre o Manchester City, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes de 2025, nos Estados Unidos.

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Por outro lado, Bono se recusou a escolher um único atacante contra quem gostaria de jogar: "Enfrentei muitos atacantes, e enfrentá-los foi uma honra para mim. Não há um atacante específico que eu queira enfrentar, mas tive a honra de encarar todos os grandes atacantes que jogaram contra mim".

E concluiu: "Fora do futebol, gosto de andar de bicicleta. Se não trabalhasse com futebol, talvez tivesse me tornado professor, como o meu pai. Gosto de ser goleiro desde pequeno por causa das luvas, e se jogasse em outra posição, seria atacante".

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Vale lembrar que Bono chegou ao Al-Hilal no meio de 2023, vindo do Sevilla, da Espanha, e já contribuiu para a conquista de cinco títulos até agora, com destaque para a Saudi Pro League de 2024, duas Copas do Rei e também duas Supercopas da Arábia Saudita.

Antes de sua passagem pela Saudi Pro League, Bono passou a maior parte da carreira no Campeonato Espanhol. Ele se transferiu para o time B do Atlético de Madrid, vindo do Wydad, do Marrocos, no meio de 2012, antes de ser promovido ao time principal no início da temporada seguinte.

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No entanto, Bono não teve oportunidades no clube da capital espanhola e foi emprestado ao Real Zaragoza. Depois, transferiu-se em definitivo para o Girona e, de lá, para o Sevilla, onde viveu a melhor fase da carreira, entre 2019 e 2023.

A maior conquista do goleiro marroquino com o clube andaluz foram os dois títulos da Liga Europa, em 2020 e 2023, antes de se transferir diretamente para o Al-Hilal.