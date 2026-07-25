Vídeo: As vitórias continuam. Dupla estrangeira dá ao Al-Ittihad o seu segundo triunfo em Espanha

A equipa do Al-Ittihad prosseguiu a sua série de vitórias nos jogos de preparação que tem disputado no estágio no estrangeiro, antes do arranque da nova temporada futebolística de 2026-2027.

O Al-Ittihad venceu o Las Palmas espanhol por 2-1, na partida que os opôs este sábado, no segundo jogo de preparação dos "Tigres" no seu estágio no estrangeiro, na cidade espanhola de Marbella.

O extremo francês Moussa Diaby abriu o marcador para o Al-Ittihad aos 15 minutos de jogo, depois de arrancar pela ala direita, antes de ficar isolado frente à baliza da equipa espanhola e colocar a bola dentro das redes.

No início da segunda parte, mais concretamente ao minuto cinco, o extremo português Roger Fernandes marcou o segundo golo da equipa saudita, praticamente da mesma forma, depois de arrancar pela ala direita e colocar a bola dentro das redes.

Já o único golo do Las Palmas surgiu aos 77 minutos de jogo, após um remate forte de fora da área que embateu no pé de Mohammed Bernaoui e enganou o guarda-redes suplente Mohammed Al-Absi.

A partida ficou marcada pela expulsão de um dos jogadores do Las Palmas ao minuto 23, devido a uma agressão a Muath Faqihi, jogador do Al-Ittihad, sem bola, antes da expulsão de Farha Al-Shamrani nos últimos minutos.

O alemão Jens Wissing, treinador da equipa do Al-Ittihad, iniciou o jogo com um onze composto pelos elementos titulares, antes de lançar os jogadores suplentes na segunda parte.

Esta vitória tornou-se a segunda consecutiva dos "Tigres" no estágio espanhol, após o triunfo no primeiro jogo de preparação diante do Orlando Pirates sul-africano por 3-2, na passada terça-feira.

O "Decano" disputa o seu último jogo no estágio espanhol de Marbella no dia 30 de julho, quando defrontar o Real Maiorca, antes de regressar a Jidá.

O primeiro jogo oficial da equipa saudita na nova temporada será diante do clube emiradense Al-Jazira, no play-off de acesso à Liga dos Campeões da Ásia Elite, no próximo dia 11 de agosto.