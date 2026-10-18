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Vídeo: "Archivo VAR" revela surpresa sobre o lance de Arda Güler contra o Sevilla

Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
Espanha

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O site "Archivo VAR" revelou novos detalhes sobre o lance polêmico envolvendo o turco Arda Güler, jogador do Real Madrid, e Peque Fernández, atleta do Sevilla, durante o confronto entre as duas equipes pela nona rodada do Campeonato Espanhol, após os jogadores do clube andaluz pedirem a expulsão do meia merengue por uma cotovelada.

O "Archivo VAR" explicou que a cabine do árbitro assistente de vídeo (VAR) não pôde intervir no episódio, apesar de ter revisado todos os ângulos de câmera disponíveis durante dois minutos e 20 segundos, pois não havia nenhuma imagem que mostrasse com clareza o ponto de impacto do cotovelo de Güler no adversário e a intensidade do golpe, o que impediu uma avaliação conclusiva do caso.

Os detalhes do episódio remontam ao minuto 24, quando Peque Fernández agarrou Güler pela camisa durante um dos ataques, antes de o jogador turco desferir uma cotovelada no adversário, que caiu ao chão, em um lance que provocou os protestos dos jogadores do Sevilla e os pedidos por cartão vermelho.

Apesar da revisão do caso pelo árbitro de vídeo, o juiz não mostrou o cartão vermelho a Güler, e o jogador também não recebeu cartão amarelo, já que a cabine só pode intervir se o atleta merecer o cartão vermelho.

A polêmica aumentou depois que Güler marcou o gol que abriu o placar para o Real Madrid aos 29 minutos, apenas 5 minutos após o episódio, fazendo com que o lance ganhasse ainda mais importância, em meio a questionamentos sobre se a entrada merecia a expulsão e sobre o impacto da decisão da arbitragem no desenrolar da partida.

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