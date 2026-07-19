Vídeo: Após o revés na Copa do Mundo... Vinícius surpreende seus fãs com um visual inusitado

O astro brasileiro Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, apareceu com um visual novo e surpreendente durante suas férias na Itália, após a eliminação precoce da Seleção Brasileira da Copa do Mundo pelas mãos da Noruega nas oitavas de final.

O famoso cabeleireiro “Scarfad” publicou, em suas redes sociais, fotos da visita de Vinícius ao seu salão em Milão, revelando um visual marcante do astro brasileiro que surpreendeu seus seguidores.

Não foi o corte de cabelo que chamou a atenção, mas sim a barba espessa que o jogador de 26 anos deixou crescer durante as férias, em uma mudança clara em relação à aparência habitual com a qual os torcedores estão acostumados a vê-lo em campo.

Vinícius havia deixado a Copa do Mundo como uma das principais estrelas da seleção brasileira, embora seu desempenho não tenha sido suficiente para salvar a equipe do técnico Carlo Ancelotti da derrota surpreendente para a Noruega por 1 a 2, em uma eliminação precoce que acabou com as esperanças da Seleção de conquistar o sexto título.

O craque do Real Madrid se prepara para retornar aos treinos com o clube, a fim de se preparar para a retomada da temporada, após o clube ter lhe concedido um período de descanso para recuperar suas condições físicas e mentais após a participação na Copa do Mundo.