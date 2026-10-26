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Vídeo: após o apito, Lunin desarma embate acalorado entre Bellingham e Adeyemi

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
J. Bellingham
K. Adeyemi
Espanha
England
Alemanha

Final emocionante para a partida do Clássico

A partida do clássico entre Barcelona e Real Madrid, no último domingo, teve momentos de extrema tensão nos acréscimos.

Enquanto o Real Madrid defendia sua vantagem (2 a 1), uma falta a favor de Kylian Mbappé provocou protestos e acalorados bate-bocas.

 A situação se agravou perto de um escanteio, quando Karim Adeyemi e Jude Bellingham se desentenderam, o que obrigou seus companheiros a intervir e acalmar os ânimos.

De acordo com o site "Foot Mercato", o lance mais marcante no fim da partida foi a intervenção do goleiro do Real Madrid, Andriy Lunin.

 O goleiro ucraniano saiu de sua área e correu uma longa distância pelo campo para se juntar aos jogadores e tentar separá-los.

 Foi um desfecho emocionante para um clássico que terminou com a vitória do Real Madrid, que deixou o estádio Camp Nou com três pontos preciosos na disputa pelo título.



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