A partida do clássico entre Barcelona e Real Madrid, no último domingo, teve momentos de extrema tensão nos acréscimos.

Enquanto o Real Madrid defendia sua vantagem (2 a 1), uma falta a favor de Kylian Mbappé provocou protestos e acalorados bate-bocas.

A situação se agravou perto de um escanteio, quando Karim Adeyemi e Jude Bellingham se desentenderam, o que obrigou seus companheiros a intervir e acalmar os ânimos.

De acordo com o site "Foot Mercato", o lance mais marcante no fim da partida foi a intervenção do goleiro do Real Madrid, Andriy Lunin.

O goleiro ucraniano saiu de sua área e correu uma longa distância pelo campo para se juntar aos jogadores e tentar separá-los.

Foi um desfecho emocionante para um clássico que terminou com a vitória do Real Madrid, que deixou o estádio Camp Nou com três pontos preciosos na disputa pelo título.







