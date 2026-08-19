O português Bernardo Silva enviou sua primeira mensagem à torcida do clube merengue, expressando sua enorme felicidade por se juntar à equipe e afirmando sua expectativa de encontrar os torcedores do Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu.

Silva foi apresentado na tarde desta quarta-feira, e, depois disso, o jogador português disse em uma mensagem publicada pelo Real Madrid em suas contas oficiais nas redes sociais: "Olá, madridista! Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo apoio de vocês".

E acrescentou: "Espero encontrar todos vocês em breve no Bernabéu. Vejo vocês lá".









A chegada de Silva ao Real Madrid representa o início de um novo capítulo em sua carreira, depois de ter feito seu nome ao longo dos últimos anos no Manchester City, onde desempenhou um papel importante no meio-campo da equipe inglesa, graças à sua capacidade de construir o jogo, movimentar-se entre as linhas e manter a posse de bola sob pressão.

O Real Madrid conta com a experiência do jogador português e seu potencial técnico para dar ao meio-campo mais criatividade e vitalidade, diante do desejo do clube de reforçar seu elenco e brigar com força por todos os títulos na nova temporada.

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