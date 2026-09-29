A seleção da Inglaterra conquistou uma valiosa vitória sobre a anfitriã República Tcheca pelo placar de 2 a 0, na noite de terça-feira, na partida que reuniu as duas equipes pela segunda rodada da Liga das Nações da Europa, colocando os Três Leões na conta dos seus primeiros três pontos na competição.

A seleção inglesa decidiu a partida graças ao seu grande domínio sobre o desenrolar do jogo, especialmente após a inferioridade numérica nas fileiras dos donos da casa, na sequência da expulsão de Pavel Šulc aos 25 minutos, o que obrigou a seleção da República Tcheca a recuar e se defender, enquanto os jogadores da Inglaterra mantinham a posse de bola e as investidas ofensivas.

Anthony Gordon, ponta do Barcelona, abriu o placar para a Inglaterra aos 47 minutos, no início do segundo tempo, após aproveitar um cruzamento primoroso de Trent Alexander-Arnold, astro do Real Madrid, e cabecear com precisão no canto contrário ao do goleiro da República Tcheca, dando a vantagem à seleção do seu país.









Gordon manteve o brilho com a seleção da Inglaterra, depois de também ter marcado na primeira rodada diante da Espanha, na partida que terminou com a vitória de La Roja por 3 a 2, confirmando sua notável presença ofensiva junto aos Três Leões.

Harry Kane acrescentou o segundo gol da seleção inglesa aos 69 minutos, depois que a bola chegou a Morgan Rogers dentro da área, jogador que caiu ao tentar dominá-la, antes de Kane emendar a bola com um chute direto que foi parar dentro das redes, ampliando a vantagem da Inglaterra e decidindo o confronto na prática.









Após o segundo gol, o técnico da seleção da Inglaterra, Thomas Tuchel, decidiu poupar seus jogadores titulares e fez 3 substituições de uma só vez, com a saída de Harry Kane, Bukayo Saka e Elliot Anderson, e a entrada de Jude Bellingham, Rio Ngumoha e Alex Scott.

Com esse resultado, a seleção da Inglaterra elevou sua pontuação para 3 pontos e passou a ocupar a segunda posição do grupo, atrás da seleção da Espanha, líder com 6 pontos, depois que La Roja conquistou sua segunda vitória consecutiva ao vencer a Croácia (4 a 1) na segunda rodada.

A seleção inglesa visita a sua congênere croata no jogo da terceira rodada, no próximo dia 3 de outubro, antes de receber a seleção da República Tcheca na quarta rodada, no dia 6 do mesmo mês.



