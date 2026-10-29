O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, provocou uma tempestade de emoção no confronto contra o Al-Khaleej, na noite desta quinta-feira, pela décima segunda rodada do Campeonato Saudita de Profissionais (Roshn Saudi League), após conseguir marcar um belo hat-trick, colocando um fim a uma longa ausência de três gols numa partida com a camisa do clube.

O brilho de Ronaldo veio depois de um primeiro tempo marcado por polêmica, após o craque português ter marcado dois gols anulados pelo árbitro Khaled Al-Turais por impedimento, em uma cena que gerou a fúria do capitão do Al-Nassr e o levou a reclamar intensamente, antes de voltar no segundo tempo para transformar suas chances em gols que, desta vez, foram validados.

Ronaldo marcou seu primeiro gol na partida aos 66 minutos, após receber um belo passe de seu compatriota João Félix, colocando a bola nas redes e dando mais um gol ao Al-Nassr, antes de continuar em busca do gol e confirmar sua presença no confronto ao marcar o segundo aos 72 minutos de cabeça.

Aos 81 minutos, o capitão do Al-Nassr voltou a balançar as redes, após receber um passe preciso do senegalês Sadio Mané e mandar a bola para o fundo do gol, completando seu hat-trick na partida e transformando a fúria do primeiro tempo em uma noite excepcional em sua trajetória com o clube.

Este é o primeiro hat-trick de Ronaldo em 908 dias, já que o último que havia marcado remonta ao confronto contra o Al-Wehda no dia 4 de maio de 2024, pelo Campeonato Saudita de Profissionais (Roshn Saudi League), quebrando assim um longo período sem marcar três gols em uma única partida e acrescentando mais um capítulo à sua ficha de artilheiro.

Com este gol, Ronaldo chegou a 985 gols em sua carreira no futebol, de acordo com os números divulgados, ficando a apenas 15 gols de alcançar a barreira dos mil gols, uma conquista histórica da qual o craque português continua se aproximando a cada nova aparição com a camisa do Al-Nassr.