Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-BARCELONAAFP
Traduzido por

Vídeo: Álvarez dá a assistência e Simeone marca; vantagem cedo esquenta o duelo entre Atlético e Barcelona

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
G. Simeone
Espanha
Argentina

Início rápido da equipe de Madri

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

O Atlético de Madrid abriu o placar contra o Barcelona na partida disputada no estádio "Metropolitano", válida pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, depois que Giuliano Simeone conseguiu transformar o início forte dos donos da casa no primeiro gol, aproveitando um passe preciso do argentino Julián Álvarez.

O gol veio após um começo empolgante do Atlético de Madrid, que deu dois avisos antecipados ao Barcelona, o primeiro por meio de uma clara chance de frente para o gol e o segundo com uma finalização que acertou o travessão, antes de os donos da casa conseguirem balançar as redes.

Julián Álvarez enviou um cruzamento rasteiro preciso, que Giuliano Simeone alcançou com uma forte arrancada por trás, ficando frente a frente com a bola e finalizando-a com sucesso para dentro das redes, decretando a vantagem do Atlético de Madrid e incendiando o clima de seu estádio.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google