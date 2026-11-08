O Atlético de Madrid abriu o placar contra o Barcelona na partida disputada no estádio "Metropolitano", válida pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, depois que Giuliano Simeone conseguiu transformar o início forte dos donos da casa no primeiro gol, aproveitando um passe preciso do argentino Julián Álvarez.
O gol veio após um começo empolgante do Atlético de Madrid, que deu dois avisos antecipados ao Barcelona, o primeiro por meio de uma clara chance de frente para o gol e o segundo com uma finalização que acertou o travessão, antes de os donos da casa conseguirem balançar as redes.
Julián Álvarez enviou um cruzamento rasteiro preciso, que Giuliano Simeone alcançou com uma forte arrancada por trás, ficando frente a frente com a bola e finalizando-a com sucesso para dentro das redes, decretando a vantagem do Atlético de Madrid e incendiando o clima de seu estádio.