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O Deportivo Alavés aproveitou a vitória surpreendente sobre o Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu para mandar um recado irônico ao time merengue, depois de encerrar sua sequência de vitórias e impor uma derrota dolorosa diante de sua torcida.

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O Alavés conquistou uma vitória preciosa sobre o Real Madrid por 2 a 1, na noite de sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado pôs fim a uma sequência de 10 jogos consecutivos sem derrota do time merengue em todas as competições.

A provocação do Alavés veio por meio de seus perfis oficiais nas redes sociais, depois de derrubar a equipe do técnico português José Mourinho em seus domínios. O clube aproveitou o resultado para destacar o tamanho da conquista diante do Merengue.

O Alavés publicou no Facebook um vídeo em que aparece um cavalo com o escudo do clube, sentado sobre uma "máquina de lavar" em frente ao estádio "Santiago Bernabéu".

No vídeo, o cavalo aparece deixando o Bernabéu em um "scooter", levando consigo os três pontos.

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Na publicação, o Alavés escreveu: "90 minutos no Bernabéu é tempo demais". A mensagem é irônica porque faz referência à crença permanente na capacidade do Real Madrid de reagir nos jogos e virar resultados até os últimos instantes, algo que o clube costuma usar para frustrar os adversários em casa.

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Desta vez, porém, o Alavés resolveu inverter a lógica: resistiu às investidas do Real Madrid, saiu da capital espanhola com os três pontos e usou a famosa frase para tirar sarro dos donos da casa.

O Alavés abriu o placar aos 22 minutos, quando Toni Martínez aproveitou um erro defensivo de Dean Huijsen. Em seguida, Mariano Díaz pegou o rebote e mandou para as redes, colocando os visitantes em vantagem.

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No segundo tempo, Ángel Pérez ampliou para o Alavés aos 61 minutos, aproveitando os espaços na defesa do Real Madrid e deixando o time merengue diante de uma missão difícil nos minutos restantes.

Kylian Mbappé descontou aos 69 minutos e deu aos donos da casa esperança de reação, mas as tentativas não resultaram no gol de empate, apesar da pressão constante sobre a meta dos visitantes.

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O sofrimento do Real Madrid aumentou com a expulsão de Jude Bellingham nos minutos finais. Ele recebeu o segundo cartão amarelo por simular uma falta dentro da área, depois que um pênalti inicialmente marcado pelo árbitro foi anulado após revisão do VAR.

Depois da partida, José Mourinho assumiu a responsabilidade pela derrota e afirmou que sua equipe não teve o frescor físico necessário, além de não ter conseguido lidar como deveria com o estilo defensivo adotado pelo adversário.

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O treinador explicou que o Alavés fechou os espaços para seus jogadores e apostou em transições ofensivas rápidas, o que dificultou a tarefa de furar a defesa adversária e chegar à área.