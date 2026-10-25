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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: ajoelhado, com a língua para fora e punho cerrado - a comemoração icônica de Mourinho diante do Barcelona

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
Espanha
Portugal

Gera polêmica mais uma vez

O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, transformou o clássico contra o Barcelona em um novo palco para expor suas emoções, após comemorar de forma marcante o gol fatal de Kylian Mbappé aos 87 minutos, que deu ao time merengue a vitória por 2 a 1 no estádio Spotify Camp Nou.

O lance mais marcante veio da área técnica, após Mourinho se ajoelhar diante do banco de reservas e comemorar com o punho cerrado e a língua para fora, em uma cena que chamou atenção durante sua primeira visita ao estádio desde seu retorno ao círculo de confrontos com o Barcelona.

Histórico recheado de polêmicas no Camp Nou

Não foi a primeira vez que o técnico português esquentou o clima diante do Barcelona; em abril de 2010, Mourinho comemorou a classificação da Inter de Milão para a final da Liga dos Campeões no estádio Camp Nou, em um confronto que viu o acionamento dos aspersores de água durante suas comemorações.

Mourinho também já havia entrado em discussões com figuras de destaque do clube catalão, entre elas suas acusações relacionadas a Frank Rijkaard e ao árbitro Anders Frisk, além do episódio em que colocou o dedo no olho de Tito Vilanova durante a Supercopa da Espanha de 2011.

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Comemoração vem após ataque ao Barcelona

O gesto de Mourinho veio dias depois de suas declarações impactantes sobre o caso Negreira, no qual ele comparou o caso ao escândalo do Calciopoli e o descreveu como algo que poderia se tornar um dos maiores escândalos de corrupção arbitral do mundo, antes que a polêmica voltasse à tona com sua comemoração diante do banco do Barcelona.

Em campo, Mbappé abriu o placar para o Real Madrid aos 41 minutos, antes de Raphinha empatar para o time catalão aos 61 minutos, e então o atacante francês voltou a decidir o confronto com seu segundo gol aos 87 minutos, fazendo o Real Madrid reduzir a diferença para o Barcelona, líder do Campeonato Espanhol, a 3 pontos.

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