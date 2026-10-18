Uma reportagem da imprensa espanhola revelou, neste domingo, uma grande surpresa envolvendo a partida entre Barcelona e Real Betis.

O árbitro De Burgos Bengoetxea comandou o duelo entre Barcelona e Real Betis, que terminou com vitória da equipe catalã por 5 a 2, na nona rodada de LaLiga.

A partida foi marcada por grande polêmica de arbitragem, que provocou uma onda de indignação especialmente no Real Betis.

Depois de o astro marroquino Abde Ezzalzouli marcar o segundo gol do Betis, deixando o placar em 3 a 2, Facundo Bernal perdeu a cabeça e agrediu Yamal, recebendo cartão vermelho direto.

O episódio começou quando o goleiro do Betis, Álvaro Valles, tentou levantar Fermín López de forma agressiva, enquanto o jogador do Barcelona sentia dores no gramado após um choque na disputa de bola.

Yamal interveio para defender o companheiro, mas Bernal o segurou pelo pescoço e lhe aplicou duas cabeçadas no rosto, o que levou o árbitro a expulsá-lo.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou: "Toda a sequência de acontecimentos que levou à expulsão de Facundo Bernal não deixa margem para dúvidas, apesar do barulho da numerosa torcida do San Lorenzo ou das reclamações do técnico Pellegrini".

E o jornal catalão prosseguiu: "Não apenas Facundo deveria ter sido expulso, como também houve um empurrão traiçoeiro de Lo Celso em Lamine Yamal".

E explicou: "Quando Bernal empurrou Lamine, Yamal reagiu, e então o jogador do Betis aplicou duas cabeçadas, enquanto Lo Celso aproveitou a oportunidade para dar um tapa no jogador do Barcelona, algo que ficou sem punição".

E afirmou: "As imagens da DAZN não deixam margem para dúvidas. Agora eles podem continuar gritando".

Vale lembrar que o jornal recorreu a um vídeo divulgado pela rede DAZN para esclarecer o episódio.







