As tentativas dos jogadores da seleção do Benin de tirar algumas fotos de recordação com o lendário Lionel Messi em sua última noite com a seleção da Argentina provocaram ampla polêmica.

Após o apito final da partida em que a "Albiceleste" venceu o Benin por 3 a 0 na manhã desta quarta-feira, no estádio Monumental, Messi cumprimentou os jogadores do Benin e tentou viver seus últimos momentos no gramado. Mas um dos empolgados jogadores do Benin pareceu insistir em convencer Messi a posar com ele para uma selfie, embora o craque argentino, de 39 anos, tenha se afastado deles sem atender ao pedido.

Messi não demonstrou nenhum comportamento ruim em relação aos jogadores do Benin durante toda a partida, nem mesmo quando o jogo foi paralisado aos dez minutos para que a torcida o homenageasse e lhe desse os calorosos aplausos que ele merecia naquele momento, ocasião em que abraçou e cumprimentou os jogadores.

As reações de uma parcela da torcida tomaram um rumo acalorado ao abordar o episódio da "selfie" com os jogadores do Benin, pois dirigiram duras críticas a Messi e descreveram sua atitude como uma "falta de humildade", considerando que ele poderia ter dedicado alguns segundos aos jogadores do Benin em respeito aos sentimentos deles por participarem de sua última partida amistosa.

A famosa e polêmica conta mexicana "La Catrina Norteña" voltou a publicar o trecho e o interpretou da seguinte forma: "Messi não quis tirar fotos com os jogadores africanos em sua festa de despedida. Foi assim que empurrou um jogador do Benin que queria tirar uma selfie com ele e continuou caminhando reto para frente...".

O tuíte recebeu reações diversas, entre os que seguiram a mesma linha, a ponto de acusar Messi de racismo, e outros que não viram nada de anormal na cena.

A conta Universador comentou: "Até em seus últimos dias nos gramados? Messi foi egoísta, arrogante e racista? Parece que sim". A conta RHV disse o mesmo: "Racista, e já sabemos disso".

Em contrapartida, a conta menduca61 respondeu: "Avisaram (os jogadores do Benin) para não se aproximarem de Messi porque o show já tinha começado, e teriam a oportunidade (de tirar as fotos) mais tarde. Informe-se primeiro e depois critique, seu idiota".





A conta Luis Linares escreveu: "Você sofre de um trauma psicológico em relação a Messi... Sua campanha anti-Messi (deixa os fatos de lado) porque é muito tendenciosa e maldosa".



