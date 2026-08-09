Vídeo: a viagem mais difícil de sua vida - Messi retorna à Argentina para se despedir do pai

Um avião particular vindo dos Estados Unidos pousou no aeroporto argentino de Rosário, transportando o astro internacional Lionel Messi e sua família, em uma viagem dolorosa para se despedir de seu pai e empresário Jorge Messi, que faleceu na madrugada de sábado, aos 68 anos, em uma clínica da cidade, sem que as causas da morte tenham sido divulgadas.

A agência France Presse registrou a chegada do capitão da seleção da Argentina, acompanhado de sua esposa Antonela Roccuzzo e dos filhos, segundo as autoridades do aeroporto, onde os traços de tristeza estavam evidentes em todos, a maioria dos quais vestia roupas pretas, antes de embarcarem em um carro com escolta de segurança reforçada da polícia local.

A família Messi se prepara para realizar as cerimônias fúnebres neste domingo na localidade de Pérez, próxima a Rosário, cidade natal do lendário argentino, ao norte da capital Buenos Aires, em um âmbito familiar fechado e longe dos holofotes, conforme confirmaram fontes oficiais locais à agência France Presse.

A partida de Jorge Messi representa a perda de um pilar fundamental na vida do oito vezes vencedor da Bola de Ouro, já que ele foi o maior apoio de seu filho durante os difíceis anos da adolescência que passou em Barcelona, longe de sua terra natal, quando se transferiu para o clube catalão aos treze anos de idade, e o pai assumiu a gestão de seus assuntos profissionais e financeiros ao longo de toda a sua carreira excepcional.

As mensagens de condolências vieram de diversos setores do futebol, com a Federação Argentina de Futebol e o Barcelona à frente dos que prestaram solidariedade.

O clube espanhol emitiu um comunicado no qual afirmou: "O Barcelona expressa seus sinceros agradecimentos a Jorge Messi por seu compromisso inabalável com o nosso clube, e pela preciosa confiança que nos concedeu desde os primórdios da carreira futebolística de seu filho Leo e ao longo de seus anos dourados conosco".

Em um comovente gesto de lealdade, os jogadores do Inter Miami dos Estados Unidos, clube que Messi defende desde o verão de 2023, disputaram sua partida contra o Monterrey do México na noite de sábado usando braçadeiras pretas em luto pelo pai de seu astro, em uma cena que refletiu o quanto de solidariedade despertou a tragédia que atingiu um dos maiores jogadores de futebol da história.