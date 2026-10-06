Vídeo: a última mensagem de Messi: chegou o dia que não queríamos!

A lenda Lionel Messi escreveu a linha de despedida em sua história épica com a seleção da Argentina, em uma mensagem que levou aos seus admiradores, horas antes de sua última partida internacional com a camisa dos dançarinos de tango, contra o Benin, nas primeiras horas da manhã de quarta-feira, no estádio Monumental.

O astro do Inter Miami havia tomado a decisão de se aposentar das seleções após a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, isso depois de um período difícil que também testemunhou a morte de seu pai, Jorge.









A empresa Adidas, patrocinadora de Messi, publicou um vídeo do astro argentino em sua conta na plataforma X, no qual ele dirigiu uma mensagem emocionante antes do momento da despedida.

Messi disse em sua última mensagem antes do confronto com o Benin: "Chegou o dia que nunca quisemos que chegasse. É o dia mais triste de nossas vidas. Parto em paz, dei tudo o que estava ao meu alcance. Esta camisa foi meu sonho, meu orgulho e minha vida. Obrigado pelo grande amor que vocês têm por mim, sentirei saudades de vocês".









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Messi encerrou sua mensagem agradecendo à Argentina, enquanto beijava a camisa que vestirá em sua última partida com a seleção.

Messi conduziu a Argentina à conquista da Copa do Mundo de 2022, disputou 207 partidas internacionais, nas quais marcou 125 gols e deu 68 assistências.