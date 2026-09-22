Lionel Messi se prepara para encerrar sua trajetória internacional com a seleção argentina, depois que ficou definido o dia 6 de outubro como data para o confronto amistoso contra o Benin, em meio a expectativas de que seja a última partida do craque de 39 anos com a camisa de seu país.

A empresa "Adidas" revelou uma camisa especial desenhada para o aguardado jogo, em homenagem a Messi durante o último capítulo de sua carreira com a seleção, inspirando seus detalhes nos principais símbolos associados à sua história com a Argentina.

A camisa traz o número 10 em dourado nas costas, com o número se sobrepondo ao centro do sol presente na bandeira argentina, que também aparece através do tecido da camisa, num design que reúne a identidade da seleção e a posição histórica de seu capitão.

Esta homenagem chega diante da trajetória excepcional que Messi apresentou com a Argentina, tendo disputado 207 partidas internacionais nas quais marcou 125 gols e liderado a seleção de seu país à conquista da Copa do Mundo de 2022, além de vencer o prêmio Bola de Ouro 7 vezes.

Antes do aguardado confronto contra o Benin, a Argentina disputa dois amistosos, contra a Bolívia no dia 30 de setembro e contra Burkina Faso em 3 de outubro, com a ausência de Messi nas duas partidas.

Depois disso, as atenções se voltam para o dia 6 de outubro, para acompanhar a esperada aparição de Messi com a camisa da seleção argentina, numa noite que pode representar o fim de uma era histórica de um dos maiores jogadores da história do futebol.