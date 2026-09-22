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Vídeo: "A Última Dança" traz uma surpresa: Messi se despede da Argentina de uma forma diferente

L. Messi
Argentina x Bolívia
Argentina
Bolívia
Amistosos
Argentina x Benin
Benin
Argentina
Bolívia
Benin

Quais são?

Lionel Messi se prepara para encerrar sua trajetória internacional com a seleção argentina, depois que ficou definido o dia 6 de outubro como data para o confronto amistoso contra o Benin, em meio a expectativas de que seja a última partida do craque de 39 anos com a camisa de seu país.

A empresa "Adidas" revelou uma camisa especial desenhada para o aguardado jogo, em homenagem a Messi durante o último capítulo de sua carreira com a seleção, inspirando seus detalhes nos principais símbolos associados à sua história com a Argentina.

A camisa traz o número 10 em dourado nas costas, com o número se sobrepondo ao centro do sol presente na bandeira argentina, que também aparece através do tecido da camisa, num design que reúne a identidade da seleção e a posição histórica de seu capitão.

Esta homenagem chega diante da trajetória excepcional que Messi apresentou com a Argentina, tendo disputado 207 partidas internacionais nas quais marcou 125 gols e liderado a seleção de seu país à conquista da Copa do Mundo de 2022, além de vencer o prêmio Bola de Ouro 7 vezes.

Antes do aguardado confronto contra o Benin, a Argentina disputa dois amistosos, contra a Bolívia no dia 30 de setembro e contra Burkina Faso em 3 de outubro, com a ausência de Messi nas duas partidas.

Amistosos
Argentina crest
Argentina
ARG
Bolívia crest
Bolívia
BOL
Amistosos
Argentina crest
Argentina
ARG
Benin crest
Benin
BEN

Depois disso, as atenções se voltam para o dia 6 de outubro, para acompanhar a esperada aparição de Messi com a camisa da seleção argentina, numa noite que pode representar o fim de uma era histórica de um dos maiores jogadores da história do futebol.

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