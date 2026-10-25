Neymar, atacante do Santos, recebeu cartão vermelho direto no sábado, depois de levar a mão à boca durante uma conversa que parecia incluir uma discussão com um dos jogadores do Bahia, durante o confronto entre as equipes pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo o jornal espanhol Marca, o camisa 10 conversava com Rodrigo Nestor, do Bahia, no círculo central do gramado, antes do início do segundo tempo, quando levou a mão à boca em determinado momento e disse algo ao meio-campista do time de Salvador.

Naquele momento, Nestor foi diretamente até o árbitro para relatar a atitude do ex-astro de Barcelona e Paris Saint-Germain.

Antes da retomada do jogo, o árbitro de vídeo assistente chamou o árbitro e lhe mostrou uma imagem de Neymar cobrindo a boca com a mão.

Como resultado, o árbitro decidiu aplicar o cartão vermelho direto, depois de considerar a atitude do atacante enquadrada no que é conhecido como "Lei Vinícius Júnior", aplicada no Campeonato Brasileiro.

Nestor e Neymar já haviam entrado em uma discussão ainda no primeiro tempo.

Em conversa com o canal SporTV, no intervalo entre os tempos, o meio-campista do Bahia dirigiu duras críticas a Neymar.

Nestor explicou que foi cumprimentar Neymar, mas o ex-jogador da seleção brasileira respondeu chutando a bola em direção ao seu corpo.

Nestor afirmou: "Depois disso, ouvi uma série de palavras. Meus pais me criaram muito bem, sou muito grato a eles e sei bem de onde vim. Nasci em Itaquera, chegar ao lugar onde cheguei foi algo difícil, e tenho orgulho de vestir a camisa do Bahia. Ele sabe o que me disse. Isso foi uma falta de respeito comigo e com a camisa do Bahia".

E acrescentou, falando sobre o astro do Santos: "Ele é um exemplo para todos como jogador, mas falhou hoje no âmbito pessoal pela maneira como falou. Não se deve agir dessa forma. Meus pais me criaram muito bem, e eu agradeço a eles pela educação que me deram. Eu nunca diria algo assim".

E quando foi questionado novamente sobre o que exatamente Neymar disse, Nestor se recusou a repetir as palavras do camisa 10, explicando que não faria isso "porque há crianças assistindo, e o que aconteceu não foi bom".