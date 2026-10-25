O Real Madrid chegou ao hotel Intercontinental, em Barcelona, em meio a gritos hostis contra o rival catalão, horas antes do aguardado clássico diante do Barcelona, marcado para a noite deste domingo no estádio Spotify Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol, num clima carregado de tensão e expectativa.

O jornal espanhol "As" informou que cerca de 100 torcedores se reuniram para receber a delegação do Real Madrid em frente ao hotel, próximo a Montjuïc, e alguns deles entoaram cânticos ofensivos contra o Barcelona. O francês Kylian Mbappé foi o último jogador a deixar o ônibus, mas recebeu o maior volume de gritos de apoio, enquanto o português José Mourinho também foi alvo de alguns cânticos, ainda que não com o mesmo entusiasmo.

Esse clima antecede uma partida de importância excepcional na disputa pelo título do Campeonato Espanhol, já que o Barcelona tem a chance de ampliar a vantagem sobre o Real Madrid para 9 pontos caso vença, reforçando sua posição na liderança da classificação, depois que o Atlético de Madrid reduziu a diferença para dois pontos ao vencer ontem.

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A equipe catalã, comandada pelo técnico Hansi Flick, busca manter seus resultados positivos e se aproximar de um recorde que consiste em vencer 10 partidas consecutivas desde o início da temporada, enquanto o Real Madrid entra no confronto com a ambição de reduzir a diferença e frustrar os planos do rival na briga pela liderança.

A importância do clássico não se limita às contas dos pontos, pois a partida acontece em meio ao aumento da tensão entre as diretorias dos dois clubes, por conta das divergências relacionadas à arbitragem e às posições trocadas entre Florentino Pérez e José Mourinho, o que acrescenta outras dimensões a um confronto que conta com ampla atenção dos torcedores de futebol em todo o mundo.