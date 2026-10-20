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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: a comissão técnica de arbitragem dá sua opinião sobre a anulação do gol do Real Betis diante do Barcelona

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G. Lo Celso
Espanha
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O Barça atropelou seu adversário por 5 a 2

O Comitê Técnico de Arbitragem da Federação Espanhola de Futebol revelou sua opinião sobre a decisão de anular um gol do Real Betis, na última partida do Barcelona pela LaLiga.

No programa "Hora da Revisão", entre os lances selecionados estava a jogada mais polêmica do último sábado, no estádio de La Cartuja: o gol de Lo Celso, jogador do Real Betis, contra o Barcelona, apesar de um toque de mão anterior de Cucho Hernández.

 O árbitro Ricardo de Burgos não percebeu o toque de mão no gramado, e Del Cerro Grande o alertou para revisar o lance na tela.


 Após a revisão, o árbitro decidiu que Hernández usou o braço e que a infração era clara na repetição, e o Comitê Técnico de Arbitragem apoiou a anulação do gol.

 O vídeo divulgado pelo comitê começou com uma pergunta: "O gol do Real Betis foi anulado corretamente por causa de um toque de mão de Cucho Hernández?".

 O vídeo mostra primeiro toda a sequência da jogada, depois a analisa em detalhes, e conclui que houve um movimento intencional do braço em direção à bola por parte do jogador do Betis, a jogada prossegue e Lo Celso marca o gol.



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