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Vice-presidente do Barcelona: seria justo esse jogador vencer a Bola de Ouro

Barcelona
L. Yamal
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Espanha

Ele merece a Bola de Ouro?

Rafa Yuste, vice-presidente do Barcelona, expressou o desejo de que a justiça seja feita e que Lamine Yamal receba a próxima Bola de Ouro, afirmando que vê o jovem jogador como plenamente merecedor de conquistá-la.

De acordo com o jornal espanhol Marca, Rafa Yuste, acompanhado do presidente Joan Laporta, participou do almoço que reuniu as diretorias do Levante e do Barcelona, antes da partida entre as duas equipes marcada para este domingo, ocasião em que falou com clareza sobre seu desejo em relação à próxima Bola de Ouro.

Yuste declarou: "Vejo Yamal em uma condição muito boa e o considero plenamente merecedor da Bola de Ouro. Ele é um jovem que dá muita esperança e alegria às crianças em todo o mundo. Tem um talento excepcional para a sua idade, e isso é impressionante. Não via um jogador como ele há muitos anos".

E acrescentou Yuste: "Por isso, espero que a justiça seja feita e que lhe deem a Bola de Ouro que ele merece. Só pelo fato de dar tanta alegria a tantos meninos e meninas em todo o mundo, e a nós que amamos o futebol".

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