Xavi Espart, jovem zagueiro do Barcelona, celebrou a renovação de seu contrato com o clube catalão até 2030, expressando o orgulho de dar continuidade à sua trajetória com a equipe pela qual nutriu amor desde cedo, e reafirmando a determinação de seguir trabalhando para contribuir com a conquista das ambições do time nos próximos anos.

O Barcelona anunciou na última quinta-feira a extensão do contrato de Espart, em um passo que reflete a confiança do clube na evolução do jogador que subiu pela academia "La Masia", antes de se impor gradualmente nos planos da equipe principal.

Espart publicou um vídeo em suas contas nas redes sociais, no qual reviveu etapas de sua jornada com o Barcelona, acompanhado de uma mensagem emocionada em que expressou seu vínculo com o clube desde a infância.

Disse o zagueiro catalão: "Nasci torcedor do Barcelona e jogo por ele desde os 8 anos de idade. Graças a tudo o que o clube e a academia La Masia me proporcionaram, consegui realizar meus primeiros sonhos".

E acrescentou: "Defender essas cores sempre foi motivo de orgulho para mim, e vestir essa camisa é um sonho que se tornou realidade. Agora é hora de continuar trabalhando, dar o meu melhor e aproveitar o momento, para levar o Barcelona ao mais alto patamar possível".

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Espart havia feito sua estreia pela equipe na Liga dos Campeões da Europa na temporada passada, antes de ganhar cada vez mais importância nos planos do técnico alemão Hansi Flick ao longo da temporada atual.

O jogador foi titular em 5 das oito primeiras partidas do Barcelona nesta temporada, um indício do crescimento de seu papel dentro da equipe, fazendo com que a extensão de seu contrato até 2030 confirme a orientação do clube de preservar os talentos emergentes de sua academia.