O episódio acontece enquanto Neuer se recupera da lesão sofrida recentemente e levanta questionamentos sobre os motivos de sua presença na América do Sul e a identidade da mulher que aparece atrás dele, sobretudo diante das notícias recentes sobre sua vida pessoal e a separação de sua esposa.
O jornal alemão "Bild" revelou detalhes da viagem de Neuer ao Brasil, explicando que o experiente goleiro recebeu autorização da diretoria do Bayern de Munique para dar continuidade ao seu programa de reabilitação fora da Alemanha nesta semana, depois de ter iniciado a fase de tratamento e recuperação nas instalações do clube na Säbener Straße, em Munique.
Um porta-voz do clube confirmou ao jornal que a diretoria concordou, diante das circunstâncias atuais, que o jogador concluísse seu programa de reabilitação em outro local.
A lesão de Neuer ocorreu no dia 7 de novembro, quando ele sofreu uma ruptura parcial de um tendão do pé direito durante a partida entre Bayern de Munique e Mainz, vencida pelo time bávaro por 2 a 1.
O goleiro precisou deixar o gramado antes do fim do primeiro tempo, depois de receber atendimento médico sem conseguir seguir em campo. Em seguida, teve início a fase de reabilitação com o objetivo de recuperar a forma física e voltar a atuar pela equipe.
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Segundo o jornal, a lesão deve afastar Neuer dos gramados pelo menos até o fim do ano, o que levou o departamento médico e a diretoria do clube a elaborar um programa especial para sua recuperação, permitindo que ele mude o local do tratamento no período atual.
Nesse contexto, o diretor esportivo Max Eberl autorizou a viagem do goleiro ao Brasil e cancelou uma visita que estava programada a uma torcida organizada do Bayern de Munique em seu país, para que ele pudesse dar sequência ao seu programa de reabilitação.
O interesse pela viagem de Neuer, no entanto, não se limitou ao aspecto médico, já que uma mulher desconhecida apareceu ao seu lado nas imagens divulgadas em frente a um centro médico no Brasil, onde se acredita que o goleiro esteja fazendo sessões de reabilitação.
Neuer foi flagrado pilotando uma Vespa, com a mulher sentada logo atrás dele. Segundo as reportagens, ela pode ser fisioterapeuta, mas o "Bild" não conseguiu obter informações confirmadas sobre sua identidade ou sobre a natureza de sua relação com o goleiro alemão.
As imagens aumentaram o interesse da imprensa pela vida pessoal de Neuer, principalmente depois que o "Bild" revelou, na última sexta-feira, sua separação da esposa Anika, de 26 anos, apesar de o casal ter recebido o segundo filho no fim de agosto.
De acordo com as reportagens, a separação aconteceu poucos dias após o nascimento, e o goleiro do Bayern de Munique deixou em seguida a mansão que dividia com a esposa às margens do lago Tegernsee. Não há informações confirmadas que liguem a mulher que apareceu com ele no Brasil a esses acontecimentos de sua vida pessoal.