O jogo no estádio An der Alten Försterei havia começado havia apenas alguns segundos quando Nwaneri derrubou com violência Tom Rothe, do Union Berlin, no meio do campo defensivo da equipe da capital. O árbitro Daniel Schlager correu até o lance e prontamente ergueu, com firmeza, o cartão vermelho para o jogador de ataque do Dortmund.

Mas essa aparentemente não era a intenção do árbitro: ele fez um gesto decidido de negativa com a mão esquerda antes de mostrar a Nwaneri o cartão amarelo com a direita. À beira do campo, o técnico do BVB, Niko Kovac, reagiu com um sorriso.

Na verdade, porém, faltou pouco para que o carrinho de Nwaneri resultasse em expulsão. O inglês de 19 anos deslizou de lado, com força, em direção ao adversário e não alcançou a bola por pouco, mas atingiu o tornozelo direito de Rothe com a sola exposta do pé esquerdo. Se o contato tivesse ocorrido apenas alguns centímetros acima, Schlager provavelmente teria recorrido de propósito ao cartão vermelho.

Nwaneri foi emprestado pelo campeão inglês FC Arsenal ao BVB no verão, depois que o recém-contratado Giannis Konstantelias sofreu uma ruptura do ligamento cruzado na primeira rodada. Em Berlim, o canhoto, que pode atuar em diferentes posições no ataque, faz sua quinta partida na Bundesliga. Ele também disputou duas partidas na Champions League.