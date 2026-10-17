Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-GER-BUNDESLIGA-UNION BERLIN-DORTMUNDAFP
Traduzido por

Vermelho para o astro do BVB Ethan Nwaneri após 18 segundos! Árbitro dá um susto e arranca risadas de Niko Kovac em Berlim

Bundesliga
Union Berlin x Borussia Dortmund
Union Berlin
Borussia Dortmund
E. Nwaneri

Ethan Nwaneri é expulso no primeiro minuto do jogo do Dortmund fora de casa contra o Union Berlin. A expulsão, porém, é anulada imediatamente por um motivo tão simples quanto curioso.

O jogo no estádio An der Alten Försterei havia começado havia apenas alguns segundos quando Nwaneri derrubou com violência Tom Rothe, do Union Berlin, no meio do campo defensivo da equipe da capital. O árbitro Daniel Schlager correu até o lance e prontamente ergueu, com firmeza, o cartão vermelho para o jogador de ataque do Dortmund.

Mas essa aparentemente não era a intenção do árbitro: ele fez um gesto decidido de negativa com a mão esquerda antes de mostrar a Nwaneri o cartão amarelo com a direita. À beira do campo, o técnico do BVB, Niko Kovac, reagiu com um sorriso.

Na verdade, porém, faltou pouco para que o carrinho de Nwaneri resultasse em expulsão. O inglês de 19 anos deslizou de lado, com força, em direção ao adversário e não alcançou a bola por pouco, mas atingiu o tornozelo direito de Rothe com a sola exposta do pé esquerdo. Se o contato tivesse ocorrido apenas alguns centímetros acima, Schlager provavelmente teria recorrido de propósito ao cartão vermelho.

Nwaneri foi emprestado pelo campeão inglês FC Arsenal ao BVB no verão, depois que o recém-contratado Giannis Konstantelias sofreu uma ruptura do ligamento cruzado na primeira rodada. Em Berlim, o canhoto, que pode atuar em diferentes posições no ataque, faz sua quinta partida na Bundesliga. Ele também disputou duas partidas na Champions League.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google