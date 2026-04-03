"Vergonha, capítulo que não me orgulho", diz Danilo sobre derrota do Flamengo por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino

Danilo, zagueiro e um dos líderes do elenco do Flamengo, fez um forte desabafo após a derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2026. Após o apito final, o defensor não poupou palavras ao avaliar o desempenho da equipe e classificou a atuação como inaceitável.

“Vergonha hoje. O que fizemos em campo foi algo que não pode acontecer com a camisa do Flamengo. Nem só pela camisa, mas pela história de cada um. A gente tem que fazer um exame de consciência neste momento. Já foram alguns durante a temporada”, disse, em entrevista ao Premiere após a partida.

Danilo também ressaltou que o momento exige mais reflexão do que discursos públicos. Para o zagueiro, cada integrante do elenco precisa assumir sua parcela de responsabilidade pela atuação abaixo do esperado e trabalhar para que o desempenho não se repita nas próximas rodadas.

“Como falei algumas vezes: que cada um assuma sua responsabilidade dentro do vestiário, fora também. Agora não é hora de falar muito. Precisamos estar calados, trabalhar e melhorar”, completou o defensor.

A derrota marcou a primeira do Rubro-Negro sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Até então, a equipe vinha de uma sequência invicta desde a chegada do treinador português, com quatro vitórias e dois empates.

Durante o jogo, o Flamengo já perdia por dois gols quando ficou com um jogador a menos no início do segundo tempo, após a expulsão do volante Erick Pulgar. Com superioridade numérica, o Bragantino ampliou o placar e confirmou a vitória em Bragança Paulista.

Para Danilo, a atuação ficará marcada de forma negativa em sua trajetória no clube. “A história do Flamengo é muito grande. Hoje foi um capítulo que eu não me orgulho nem um pouco de passar por isso”, concluiu o zagueiro.