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O VfB Stuttgart deixou Chema Andres sair no último dia da janela de transferências. A decisão teria gerado críticas internas.

A saída de Chema Andres na última janela de transferências do verão teria causado incompreensão no VfB Stuttgart.

Segundo uma reportagem do Bild, haveria pessoas dentro do clube que não entendem por que o meio-campista espanhol foi negociado pouco antes do fechamento da janela de transferências.

O motivo é a falta de opções que o Stuttgart enfrenta nesta temporada no meio-campo central. Embora tenha contratado Grischa Prömel, de 31 anos, sem custos de transferência junto ao TSG Hoffenheim, o jogador ainda não conseguiu corresponder às altas expectativas depositadas nele.

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Além de Angelo Stiller, titular que, para piorar, está atualmente fora por uma lesão nos adutores, o ex-capitão Atakan Karazor e o jovem Yanik Spalt também atuaram à frente da defesa. Ao menos, este último surpreendeu pelo bom desempenho e deve receber mais tempo de jogo do técnico Sebastian Hoeneß no futuro.

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Quanto o Brighton & Hove Albion pagou por Chema Andres?

Depois de atuar como titular na maior parte da temporada passada pelo VfB e somar 39 jogos em todas as competições (quatro gols e duas assistências), Chema foi contratado pelo Brighton & Hove Albion no último dia da janela, em setembro.

O jogador de 21 anos se transferiu para a Premier League por pouco mais de 20 milhões de euros. Devido a uma cláusula de participação em uma futura venda, porém, o Stuttgart teve de repassar cerca de metade do valor ao Real Madrid, ex-clube de Chema.

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Chema se adaptou muito bem ao Brighton e brilha ao lado de Pascal Groß, ex-jogador do Borussia Dortmund, na dupla de volantes . Com os Seagulls, comandados por Fabian Hürzeler, técnico com passagem pela Bundesliga, ele ocupa atualmente o segundo lugar na tabela da Premier League.