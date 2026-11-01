"Contra o Bayern, também é preciso um pouco de sorte e um bom goleiro", disse Lars Ricken nas dependências da Allianz Arena, com um sorriso. Era bem possível que o diretor esportivo do Borussia Dortmund tivesse de comentar uma derrota por 4 a 1 ou até 5 a 1 em sua rápida passagem pela zona mista. O time de Munique desperdiçou várias boas chances, perdeu um pênalti e acertou a trave três vezes.

Mas o BVB conquistou um empate por 2 a 2 no grande jogo em Munique, resultado que não foi imerecido e que alimenta grandes esperanças no Borussia. E por mais de um motivo.

Antes disso, o Dortmund havia enfrentado o Bayern quatro vezes sob o comando do técnico Niko Kovac e, na maioria delas, feito um tempo de jogo muito bom, mas apenas um. Foi o que aconteceu novamente: graças a uma mudança tática para uma linha de quatro defensores, que o BVB havia usado pela última vez em março de 2025, numa derrota por 2 a 0 em Leipzig, à coragem com a bola e a uma forte marcação sob pressão. Foi, inclusive, o melhor tempo de jogo do Dortmund em Munique em muitos anos, cidade onde, no passado recente, o clube sofreu uma goleada atrás da outra.

Com o 4-4-1-1 sem a bola, "pegamos o Bayern de surpresa", disse Ricken. Abandonar a habitual linha de cinco defensores foi "também um dos motivos pelos quais fizemos um primeiro tempo muito bom e equilibrado". O diretor de futebol Ole Book também elogiou a mudança de Kovac: "Acho bom. Fomos corajosos na postura e na preparação. Conseguimos surpreender um pouco o adversário. Acho que, em alguns momentos, eles tiveram certa dificuldade para nos marcar por causa da formação."

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O BVB deveria adotar de vez uma linha de quatro defensores

Agora será interessante ver como Kovac lidará com isso daqui para a frente. Uma mudança definitiva para a linha de quatro faria bem ao BVB. Em Joane Gadou e Daniel Svensson, o time tem laterais com grande potencial para atuar dessa forma, o que significa que ela não precisa ser uma opção apenas contra equipes fortes com a bola. "Niko teve coragem, os jogadores tiveram coragem", disse o capitão Nico Schlotterbeck, que gostou do resultado: "Sobretudo com a bola, porque assim tínhamos um jogador a mais no ataque."

Nos 45 minutos seguintes, porém, o Borussia não conseguiu repetir o desempenho do primeiro tempo. A posse de bola, dividida igualmente em 50% para cada lado no intervalo, passou a favorecer o Bayern. A pressão sobre o gol do Dortmund aumentou visivelmente, e o time pouco conseguiu aliviar essa pressão.

Mas é claro que não se pode perder de vista que se tratava de um jogo fora de casa contra o Bayern, "que certamente é a referência máxima, não só na Alemanha, mas também na Europa", como disse Kovac antes da partida. O time de Munique simplesmente tem muito mais qualidade em campo do que o Dortmund, disso não há dúvida. "Também faz parte aguentar alguns momentos, defender com firmeza, se jogar na frente de algumas bolas e contar com a trave no lugar certo", disse Book.

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"Sem temor": postura do Dortmund contra o Bayern melhorou

Para o BVB, a principal constatação é que o time "continuou na disputa com uma força incrível e reagiu repetidas vezes", prosseguiu o dirigente de 40 anos: "Tive o tempo todo a sensação de que estávamos totalmente ligados no jogo." Isso ficou evidente sobretudo na sequência do lance do 1 a 0, quando o Dortmund abriu o placar com o ótimo Jobe Bellingham, teve o gol anulado por impedimento e sofreu um gol praticamente no contra-ataque seguinte. A reação do BVB a esse golpe foi muito boa: quase imediatamente, o time voltou a criar chances de marcar antes do intervalo.

Ricken também elogiou a "enorme capacidade de resistência da equipe", que "não desistiu". Os visitantes fizeram por merecer o momento favorável perto do fim, quando Fabio Silva saiu do banco para marcar aos 89 minutos. Isso também se deve à melhora perceptível na postura do Dortmund e na tão citada mentalidade, especialmente ao longo dos cinco confrontos com o Bayern sob o comando de Kovac.

"O mais importante foi o seguinte: eu disse ao time antes do jogo que precisávamos ter confiança. Respeitávamos o adversário, mas não tínhamos temor", afirmou Schlotterbeck. "Aquele temor que o Borussia Dortmund talvez tivesse antes em Munique, hoje não tivemos. Isso foi bom."

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Niko Kovac deu estabilidade psicológica ao BVB

De modo geral, ainda há momentos demais nas partidas em que o BVB perde sua organização, especialmente depois de sofrer gols. Os espaços entre os jogadores aumentam, a intensidade na marcação por vezes desaparece e o time perde a bola rápido demais no ataque.

Mas, com 52 vitórias em 86 partidas sob o comando de Kovac, nas quais sofreu apenas 104 gols e perdeu 18 vezes, é justo dizer que a estabilidade psicológica da equipe também melhorou. O Dortmund sempre mostra determinação, disposição para correr (127 quilômetros contra o Bayern), espírito de luta, ambição e solidez defensiva. E, com alguns gols marcados nos minutos finais ou por jogadores que saíram do banco, demonstra cada vez mais uma mentalidade vencedora.

"O treinador e sua comissão trabalham nessa mentalidade há dois anos", disse Book. Ricken acrescentou: "Já faz algum tempo que enfrentar o Borussia Dortmund é muito incômodo e não tem nada de agradável."

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"Podemos conquistar algo": o BVB tem condições de ganhar um título?

Se essas qualidades não se perderem nos próximos meses, mas forem aprimoradas, poderão ser ingredientes de uma evolução que talvez dê um título ao BVB no fim da temporada. "Acho que estamos nos encontrando cada vez mais. Claro que ainda não está tudo perfeito, mas está melhorando", disse Schlotterbeck. "Temos uma defesa incrivelmente compacta, que nos permite jogar bem. O problema é que ainda faltam 26 rodadas. A temporada ainda é longa demais. Se jogarmos nas próximas semanas como jogamos hoje, estaremos bem. Nesse caso, com certeza poderemos acreditar nas nossas chances de manter a disputa pelo título em aberto por muito tempo."

No fim, porém, a disputa provavelmente será decidida pelo Bayern, com quem o Dortmund segue empatado em pontos após oito rodadas. Não é difícil imaginar isso, porque o time de Munique é simplesmente forte demais ao longo de toda a temporada. Mas talvez seja possível conquistar algo na Copa da Alemanha: afinal, faltam apenas quatro vitórias para o troféu. Em Dortmund, todos certamente acompanharão com atenção o sorteio das oitavas de final na noite de domingo.

A confiança e a esperança definitivamente existem no BVB, e o "gosto de vitória" do empate por 2 a 2 em Munique deve tê-las reforçado. "Estamos bem em todas as competições. Vejo todos os dias nos treinos como trabalhamos taticamente. Acho até que alguns jogadores não sabem o quanto são bons. Temos um bom time e podemos conquistar algo", disse Schlotterbeck.

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