Velório de Maradona na Casa Rosada: tudo sobre o adeus ao ídolo argentino

O maior ídolo da Argentina será velado com honras de chefe de estado

Maior ídolo da , Diego Maradona terá um velório digno de chefe de estado. O eterno craque, que faleceu neste 25 de novembro de 2020, terá seu corpo velado na Casa Rosada, sede do governo federal do país.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A informação foi dada pelo jornal Clarín, que também relata que o governo espera, para as próximas 48 horas, uma movimentação de um milhão de pessoas para o ritual de despedida do ídolo.

Mais times

Quando será o velório de Maradona?

(Foto: Divulgação/Argentinos Jrs)

O governo argentino ainda não informou o horário em que a cerimônia desta quinta-feira (26) terá início. A família de Maradona tem a possibilidade de se encaminhar para a Casa Rosada na noite desta quarta-feira (25) para uma cerimônia mais particular. Diego deverá ser velado na mesma capela em que o ex-presidente Néstor Kirchner.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

A família de Maradona não teria feito grandes pedidos, a não ser a presença de uma bandeira da Argentina sobre o caixão.

Torcedor do , clube que revelou Maradona para o futebol, o presidente Alberto Fernández falou sobre o sentimento de tristeza.

“Eu não posso acreditar. Estou desolado. Esta é a pior notícia que um torcedor do Argentinos Juniors pode receber. Nós o amamos”, afirmou.

Expectativa de grande cobertura

Ainda de acordo com o Clarín, jornalistas do mundo todo já fizeram o requerimento para cobrir o funeral do eterno camisa 10. O jornal ainda relata que figuras políticas estão demonstrando o interesse em homenagear presencialmente Diego. Dentre estas personalidades, além do chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez, também está o ex-presidente do , Luis Inácio Lula da Silva.

Precauções em meio à Covid-19

Mais artigos abaixo

As primeiras informações também dão conta de que o governo irá montar dois cercados na tentativa de controlar a proximidade das pessoas em meio à pandemia do novo coronavírus.

Desde o anúncio de sua morte, Maradona vem recebendo homenagens de todas as grandes personalidades e instituições do esporte.