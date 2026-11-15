"Veerman é o verdadeiro líder do Borussia Dortmund"

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Joey Veerman chama a atenção na Alemanha após sua atuação em Holanda x Grécia (7 a 0), na sexta-feira. Em um artigo de opinião do BILD, o meio-campista é chamado de novo líder do Borussia Dortmund.

"Ele talvez seja a maior surpresa do Borussia Dortmund. Em pouco tempo, o holandês passou de reforço contratado no fim do verão a líder de fato do meio-campo do Dortmund", elogia o jornal alemão ao jogador da seleção holandesa.

BILD analisa por que Veerman já é tão importante para o técnico do Dortmund, Niko Kovac. "Veerman não é apenas um excelente passador, mas também um jogador que trabalha muito."

"No empate por 2 a 2 contra o Bayern de Munique, o meio-campista percorreu mais de 13 quilômetros. Apenas os astros do Bayern Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic correram mais", destaca o jornal sobre o desempenho de Veerman na Bundesliga. "Mas a maior qualidade de Veerman é seu controle de bola."

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Veerman deu 346 passes em seus primeiros oito jogos na Bundesliga. "Destes, 309 chegaram a um companheiro. Isso representa um impressionante índice de acerto de 89,3%. Com isso, ele é um dos meio-campistas mais precisos do Dortmund nos passes."

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Na avaliação do jornal, o holandês também ajuda Jobe Bellingham a render mais. "O inglês pode aproveitar suas qualidades ofensivas mais à frente porque Veerman organiza o jogo atrás dele. O holandês dá estrutura à construção das jogadas, está sempre disponível para receber a bola e oferece a segurança necessária aos companheiros."

"Enquanto Veerman comanda o jogo do Dortmund de uma posição mais recuada, Bellingham ganha mais liberdade para avançar em direção ao gol adversário", afirma o jornal ao destacar a importância do ex-jogador do PSV para o ataque do Dortmund.

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Segundo o jornal alemão, Veerman vale, e muito, os 22 milhões de euros pagos pelo Dortmund. "Poucos esperavam que justamente ele se tornasse tão rapidamente o motor da equipe."

"Ele já se tornou um dos jogadores mais importantes no sistema de Kovac. Veerman comanda o jogo, assume responsabilidades e dá o exemplo, também na defesa", afirma o BILD.