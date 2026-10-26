Segundo Mourinho, seu compatriota Joao Cancelo deveria ter recebido cartão vermelho. Cancelo atingiu a panturrilha de Yan Diomande com as travas da chuteira em uma tentativa frustrada de alcançar o ponta do Real Madrid durante um drible.

"Uma grande vitória dos rapazes contra um grande adversário", disse Mourinho à Real Madrid TV. "Com um árbitro que fez uma ótima partida e um VAR que estava em sono profundo aos 60 minutos, em um lance que poderia ter tido um impacto enorme em todo o jogo. Era cartão vermelho claro para Cancelo!"

É difícil discordar muito do técnico do Real Madrid. Diomande se desvencilha da marcação de Cancelo, e o pé direito do adversário atinge por um instante a parte inferior da perna do marfinense, que dá uma leve tropeçada, mas segue correndo. A questão agora é por que o VAR não se manifestou depois que o árbitro Juan Martinez Munuera mandou o jogo seguir. Há argumentos para uma expulsão por jogo brusco grave, embora o lance não seja necessariamente inequívoco.

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Lance lembra falta de Lionel Messi na Copa do Mundo

Cancelo tenta disputar a bola, mas chega um pouco atrasado. É um lance difícil e sem interpretação inequívoca. O ponto de contato, com as travas da chuteira na parte inferior da perna de Diomande, uma pisada a meia altura, por assim dizer, aponta para o vermelho. A dinâmica e a intensidade parecem bastante altas e, assim, justificariam a expulsão. Mas talvez o VAR tenha tido dúvidas quanto a esses aspectos porque o impacto pareceu insuficiente para derrubar Diomande.

Avaliar esse critério de forma inequívoca também é complicado. Dois desses três critérios precisam ser atendidos para resultar em cartão vermelho. Talvez o árbitro de vídeo não tenha ficado suficientemente convencido em relação a dois deles, ou mesmo aos três, para intervir.

O lance lembrou a muito discutida falta de Lionel Messi na estreia da Argentina na Copa do Mundo contra a Argélia. Na ocasião, o ex-árbitro de elite Patrick Ittrich explicou de forma bastante clara, na MagentaTV, todos os critérios e os possíveis raciocínios de um VAR.

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Como o ídolo do Real Madrid Guti avaliou o lance?

Mourinho, aliás, recebeu o apoio de um ídolo do Real Madrid. Guti, como comentarista da plataforma de streaming DAZN, defendeu que o árbitro de vídeo deveria ter revisado o lance.

O ex-meio-campista (49), que conquistou cinco títulos nacionais e três da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, considerou o lance um caso claro para revisão "pela dureza da entrada", escreveu a DAZN.

"Acho incompreensível que o árbitro de vídeo não tenha intervindo", disse Guti.

O lance não deve ter grandes desdobramentos, e Mourinho também não estava disposto a criar polêmica após a vitória de sua equipe por 2 a 1 em um confronto de prestígio. O Real Madrid vencia por 1 a 0 no momento da falta de Cancelo. Em vez de disputar a última meia hora no Camp Nou com um jogador a mais, os visitantes sofreram o empate de Raphinha pouco depois. Quem sabe como Mourinho teria reagido se Kylian Mbappe não tivesse marcado o gol da vitória perto do fim.

Por isso, limitou-se a dizer: "Grande jogo, grande vitória, os rapazes mereceram."

Com os três pontos conquistados em Barcelona, o Real Madrid acirrou novamente a disputa pela liderança de LaLiga. Mesmo após sua primeira derrota na temporada, o Barça segue na frente, com 27 pontos, seguido por Atlético e Real Madrid, com 25 e 24 pontos.