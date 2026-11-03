Eduardo Camavinga, meio-campista do Real Madrid, falou sobre o período difícil que viveu nos últimos meses, revelando as mudanças que fez em sua vida e em sua forma de trabalhar durante o verão, e afirmando que José Mourinho lhe deu a confiança necessária para recuperar seu nível e sua posição dentro da equipe.

As declarações do jogador francês vieram durante a coletiva de imprensa que antecede o confronto entre Real Madrid e AEK Atenas, marcado para amanhã pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, ocasião em que também abordou sua relação com o treinador português e sua contribuição para a vitória no último Clássico, além de prestar condolências e expressar seu sentimento de tristeza após a morte de Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, nesta data.

Camavinga: tornei-me um novo homem, e Mourinho me deu confiança

Camavinga admitiu que o período recente não foi fácil para ele, especialmente com os questionamentos levantados durante o verão sobre seu futuro no Real Madrid, mas afirmou que aproveitou aquela fase para refletir sobre si mesmo e trabalhar no desenvolvimento de diferentes aspectos de sua vida.

E disse: "Foi um período difícil e árduo para mim, mas acredito que, mesmo depois das experiências negativas, sempre é possível extrair lições positivas".

E acrescentou: "Trabalhei muito durante o verão e me tornei uma pessoa nova, pois passei a ser mais disciplinado do que era antes. Esforço-me ao máximo para corresponder às expectativas do clube que depositou sua confiança em mim. Passei bastante tempo pensando nos aspectos que precisava melhorar, e conversei com o treinador, que me deu uma enorme confiança".

O jogador revelou algumas das mudanças que fez, dizendo: "Voltei a estudar, e foi uma experiência muito diferente. Trabalhei em coisas que não costumo fazer, como a disciplina e chegar duas ou três horas antes para treinar na academia. Minha mentalidade também evoluiu e me tornei mais maduro".

Camavinga falou de forma positiva sobre Mourinho, dizendo: "É uma pessoa muito querida e um treinador fantástico, com uma história repleta de conquistas. Aprendemos muito com ele todos os dias, sobretudo no que diz respeito à mentalidade que devemos ter dentro de campo".

A noite dolorosa diante do Bayern, e uma contribuição decisiva no Clássico

O meio-campista francês não ignorou as lembranças da dolorosa eliminação diante do Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa na temporada passada, quando recebeu o segundo cartão amarelo aos 86 minutos da partida de volta, que terminou com a derrota do Real Madrid por 4 a 3, eliminando-o da competição pelo placar agregado de 6 a 4.

A expulsão de Camavinga ocorreu num momento em que a partida caminhava para um final emocionante, antes que o Bayern aproveitasse a vantagem numérica e Luis Díaz e Michael Olise marcassem dois gols nos minutos finais, com os quais garantiram a classificação para as semifinais.

Ao ser questionado sobre sua contribuição para o gol da vitória no último Clássico diante do Barcelona, e se Kylian Mbappé o havia recompensado pelo que aconteceu em Munique, Camavinga respondeu: "Tive a oportunidade de pensar sobre isso desde o verão; foi um dia doloroso. O objetivo não era a vingança. Trabalho diariamente para conseguir apresentar esse tipo de desempenho dentro de campo. As pessoas vão esquecer o que fiz em Barcelona, e eu preciso continuar apresentando o mesmo desempenho nas próximas partidas".

Camavinga teve participação direta no gol da vitória marcado por Mbappé durante o confronto entre Barcelona e Real Madrid no dia 25 de outubro, após receber a bola de um passe de Arda Güler e repassá-la ao atacante francês, que marcou aos 88 minutos, garantindo a vitória da equipe merengue por 2 a 1 no estádio Camp Nou.

Mensagem antes do confronto com o AEK

Camavinga destacou a importância do confronto com o AEK Atenas, dizendo: "Temos que ser sérios. Estamos próximos de nos classificar para o playoff, mas ainda estamos longe das oitavas de final. O Real Madrid é a única equipe que venceu uma partida aqui em oito jogos, e isso certamente tem um significado".

O confronto chega num momento em que o Real Madrid vive uma boa fase sob o comando de Mourinho, após conquistar seis vitórias consecutivas em diferentes competições, sendo a mais recente a vitória sobre o Racing Santander por 3 a 0, e a equipe busca dar sequência às suas vitórias europeias e reforçar sua posição na fase de liga.