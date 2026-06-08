Van Hooijdonk teme pelo jogador da seleção holandesa após os confrontos contra a Argélia e o Uzbequistão

Após a vitória difícil da Holanda sobre o Uzbequistão (2 a 1), Pierre van Hooijdonk teme pela vaga de titular de Donyell Malen. Segundo o analista da seleção holandesa da NOS, Brian Brobbey, que entrou no segundo tempo, está batendo com força na porta do técnico Ronald Koeman.

“Malen poderia ter prestado um grande serviço a si mesmo marcando um gol contra a Argélia e agora”, constata Van Hooijdonk durante sua análise sobre o atacante ideal para a Holanda na Copa do Mundo.

O colega analista Klaas-Jan Huntelaar considerou a atuação de Brobbey “razoável”. “Ainda não estava no nível que ele é capaz. A seleção holandesa inteira não estava após o intervalo. Mas ele marcou um golzinho. É bom mesmo que você finalize, no momento em que tem a chance”, diz o ex-jogador da seleção, referindo-se ao 2 a 0 de Brobbey que foi anulado por impedimento.

O apresentador Sjoerd van Ramshorst então comenta que Malen normalmente seria titular contra o Japão na primeira partida da fase de grupos da Copa do Mundo. “Com certeza”, concorda Van Hooijdonk, acrescentando imediatamente: “Só que isso não é bom para a confiança de Malen.”

“Você tem a sensação de que precisa competir com Memphis Depay. A princípio, parece que isso vai dar certo. E, de repente, você fica duas partidas sem marcar. E Brobbey chuta a bola direitinho para o gol, mesmo que não valha. Mas isso não é bom para o Malen.”

Huntelaar concorda: “Você sente isso como jogador. Isso vai te incomodar”, afirma o ex-atacante da seleção holandesa, sabendo por experiência própria que a falta de gols pode ser desastrosa para um atacante.

Koeman deveria ter demonstrado mais confiança em Malen? “Agora, o papel de Koeman já se esgotou”, Van Hooijdonk rejeita imediatamente a sugestão. “Dizer agora: eu tenho confiança. Malen jogou duas partidas. Se, antes do jogo contra a Argélia, tivesse dito a Malen: você é o meu atacante principal. Isso teria ajudado um pouco mais na sua autoconfiança na seleção holandesa.”

Koeman enfatiza logo após o jogo que está chateado com as chances perdidas. Por outro lado, o técnico está feliz com o fato de que, pelo menos, a linha de ataque conseguiu criar oportunidades.