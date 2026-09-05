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Khaled Mahmoud

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Van Dijk revela o segredo do brilho de Gakpo após seu verão doloroso

V. van Dijk
C. Gakpo
A. Isak
Ipswich x Liverpool
Ipswich
Liverpool
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Suécia
England

A decisão de permanecer dá frutos

Virgil van Dijk, capitão do Liverpool, elogiou seu companheiro e compatriota Cody Gakpo após seu brilhante desempenho e a assistência para dois gols que levaram a equipe à sua primeira vitória nesta temporada, afirmando que ninguém tem noção do tamanho do sofrimento e das dificuldades pelas quais o jogador passou recentemente.

O atacante do Liverpool viveu um verão difícil e doloroso, que começou com a perda da gravidez de sua esposa durante sua participação na última Copa do Mundo, antes de terminar com seu envolvimento em negociações avançadas para uma transferência ao Manchester City, em um negócio que chegou a cerca de 80 milhões de libras esterlinas, antes de decidir permanecer em Anfield.

Dentro de campo, Gakpo teve um excelente início com o começo da nova temporada; marcou um gol e deu três assistências, sendo as mais recentes as duas assistências para o atacante Alexander Isak durante a vitória sobre o Ipswich Town na noite de ontem, sexta-feira.

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Van Dijk disse, em declarações reproduzidas pelo jornal britânico "Daily Mail": "Não acho que alguém realmente compreenda o que Gakpo passou, pois não é nada fácil para aqueles que estão fora da equipe. Mas a realidade é que ele está aqui conosco e quer ser um elemento decisivo, o que já provou de fato nas últimas partidas, e agora precisamos nos concentrar no próximo desafio".

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O capitão holandês havia pedido a seu compatriota que permanecesse no elenco da equipe e, sobre sua importância, disse: "Sua influência não é fruto apenas desta temporada, mas se estende também às temporadas passadas. Estou muito feliz com a decisão dele de ficar, e espero ver mais atuações fortes dele".

Sobre o atacante sueco Alexander Isak, autor dos dois gols, Van Dijk acrescentou: "Ele sofreu uma lesão séria, e qualquer outro jogador precisaria de muito tempo para se recuperar dela. Isak trabalhou duro nos bastidores e, apesar da enorme pressão que acompanha sua transferência por um valor gigantesco, apresentou níveis excelentes na Copa do Mundo e no período de preparação, e isso é apenas o começo para oferecer o seu melhor".

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